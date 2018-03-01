АТО прокормит. Как бизнес-партнеры Порошенко наживаются на войне

Jure MAKOVEC / AFP

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Старый друг лучше новых двух

Господин Гладковский (ранее он был Свинарчуком, однако в 2014 году сменил фамилию) известен, как давний бизнес-партнер и друг Петра Порошенко. Вместе они владели концерном "Укрпроминвест", а затем корпорацией "Богдан", однако в 2009 году тогда еще Свинарчук выкупил у Порошенко его долю (в обмен на долю в Roshen и других совместных бизнесах) и стал якобы единственным владельцем компании. Также бизнесмен одолжил у будущего президента 100 млн долларов на строительство автомобильного завода в Черкассах. По мнению экспертов, Порошенко остался фактическим владельцем компании, однако номинально "Богданом" владеет только Свинарчук.

Доказательством тесной дружбы Порошенко и Гладковского является его назначение президентом на должность главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Фактически, Свинарчук-Гладковский руководит экспортным контролем, военно-техническим сотрудничеством с другими странами. Не секрет, что экспорт вооружений приносит стране миллиарды долларов, соответственно, президентская верхушка установила за этим потоками мощный контроль. Кроме того, Гладковский может влиять на контроль выпущенной продукции, забраковывая или разрешая эксплуатацию той или иной военной техники. Позднее он был назначен на должность замглавы СНБО. По слухам, якобы для того, чтобы контролировать Турчинова.

Не мудрено, что после назначения на эту должность, корпорация "Богдан" стала получать со стороны Минобороны массу военных контрактов. Можно сказать, что АТО спасло компанию от разорения. В 2013 году компания в 2 раза сократила производство. В 2014 году чистый убыток корпорации увеличился в 6,4 раз, в июне 2014 был остановлен черкасский автозавод.

Однако уже в июле "Богдан" стал получать заказы от Нацгвардии и Минобороны на поставку военной техники и автомобилей двойного назначения на сотни миллионов гривен. Компания Гладковского продавала втридорога государству грузовики, автобусы, военные легковые автомобили и бронемашины "Барс".

Скорая помощь приедет не скоро

Также Минобороны заказало у "Богдан" 100 санитарных автомобилей. В апреле 2017 года военным было передано первую партию техники. Стоимость автомобиля составила 32 тыс долларов за единицу. Каждый автомобиль позволяет транспортировать до 8 раненых. Технику повышенной проходимости построено на шасси китайской машины GreatWall Wingle 5.

Однако, как стало известно, из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. На предприятии сказали, что из строя вышло всего несколько санитарных автомобилей. Мол из-за использования некачественного топлива и несоответствующих расходных материалов при техническом обслуживании вышла из строя топливная система.

Ранее в Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. На предприятии пообещали убрать неисправности за свой счет.

Однако, как позже оказалось, Минобороны ремонтирует "бракованные" машины за казенный счет. Структуры Министерства обороны самостоятельно закупают запчасти и ремонтные услуги для санитарных автомобилей "Богдан 2251", сообщил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, ссылаясь на анализ тендеров в системе Prozorro, передает "Экономическая Правда".

В целом заключены четыре контракта на общую сумму 354 тыс гривен. При этом, машины стали ремонтировать за госсчет уже на третий месяц после того, как "Богданы" появились на складах Минобороны.

Дополнительно в конце февраля Центральным автомобильным управлением Вооруженных Сил Украины объявлены торги суммой в 200 тыс гривен на закупку масляных и бензиновых фильтров для новых машин. "Богдан" так и не выполнил условия заказа, поставив частично дефектные машины, однако устранять неполадки приходится за госсчет.

Сейшельский консул

Секретом коммерческого успеха Гладковского-Свинарчука является нехитрая бизнес-модель. "Укрпроминвест" еще в 90-х импортировал задешево сложные в производстве комплектующие (ходовую часть, электронику), а на "прихватизируемых" предприятиях к ним добавляли собственные детали кузова.

В результате получался "украинский автомобиль", на производство которого Порошенко выклянчивал у государства бюджетные вливания. Также будущий президент требовал защитить "отечественный автопром" драконовскими импортными пошлинами, в результате чего при Ющенко импортный автомобиль после растаможивания в Украине стоил в два раза дороже, чем в Европе.

Полученные доходы не оседали в госбюджете, а направлялись в офшорные компании. Свинарчук уже долгие годы является почетным консулом Сейшельских островов — самого "беспредельного" офшора, с которым даже отпетые коррупционеры предпочитают не работать.

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Острова предлагают "инвесторам" самый низкий налог (от 0 до 1,5%) в мире, не требуют от своих клиентов никакой документации (лишь паспорт директора компании) и никаких экономических отчетов. Также республика Сейшельские острова гарантирует клиентам полную конфиденциальность – даже если на них придут запросы из международных организаций, что сделало Сейшелы раем для аферистом и преступником. Наличие счетов на Сейшелах автоматически вызывает дополнительные вопросы у проверяющих органов в США и странах ЕС.

Однако сейшельские счета нисколько не смущают отечественных нуворишей. Адрес консульства расположен на Рыбальском острове в Киеве, на котором собственно и находится бизнес-империя Порошенко.

Должность почетного консула дает дипломатическую неприкосновенность и возможность свободного въезда-выезда в большинстве стран мира.

Статус оффшорного короля и должность замглавы СНБО позволили Гладковскому стать посредником в закупках импортной военной технике и снаряжения для Украины. В контрактах часто фугируют посреднические компании, значительно завышающие стоимость тендеров. Разница исчезает на счетах тропических офшоров.

Борец с журналистами

Гладковский регулярно становится героем журналистских расследований. СМИ уже не раз писали о том, что "Богдан" получает в госбанках заниженные кредиты под смехотворные 0,1%, продавал бронированные внедорожники ГП "СпецТехноЭкспорт" через свой офшор по завышенной цене, скрывает свой российский бизнес, для чего собственно и поменял в 2014 году свою фамилию в надежде получить высокую должность во власти без скелетов в шкафу.

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Гладковский решил бороться со СМИ с помощью доносов. В частности, он обвинил финансового обозревателя и журналиста Александра Дубинского в государственной измене и потребовал от главы СБУ Василия Грицака начать против него уголовное производство. По мнению Гладковского-Свинарчука, информация о его бизнесе, распространенная журналистом, является клеветой, которая "подрывает доверие общества к органам государственной власти", а также наносит вред национальной безопасности и обороноспособности Украины. Позже выяснилось, что дело на Дубинского открыли по статье 259 УПК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).

"Герой моих публикаций, партнер Петра Порошенко, Олег Свинарчук-Гладковский требует от СБУ открыть против меня дело по статье «Государственная измена". Последнее время власть все активнее ищет инструменты того, как заставить молчать журналистов и активистов. Как вынудить прекратить расследования коррупции чиновников и запретить выносить на всеобщее обозрение их жадность, глупость и вороватость. Цель этого проста и понятна — зачистить информационное поле к президентским выборам 2019 года и продолжить грабить Украину. Для реализации этого плана власти нужны громкие и показательные порки журналистов, которые вынудят замолчать всех остальных.

Армии "порохоботов" затыкают всем рты в соцсетях, ручные эксперты власти дискредитируют идеи борьбы с коррупцией, а ручные силовики по надуманным делам пытаются привлечь к уголовной ответственности расследователей", — заявил в своем блоге журналист Александр Дубинский.