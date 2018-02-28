Порошенко поздравил украинцев с "исторической победой" над "Газпромом"

КИЕВ, 28 фев- РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями НАК "Нафтогаз Украины" и поздравил граждан с победой в Стокгольмском арбитраже, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа.

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Порошенко подчеркнул, что "это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины".

"Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет зачислено 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК "Нафтогаз", правительства, извините, президента", — сказал Порошенко.

"Наша общая позиция доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях в Стокгольме", — отметил президент и поздравил всех украинцев с "исторической убедительной победой".

В то же время он подчеркнул, что "это и укрепление золотовалютных резервов, и 100-процентная позиция по верности нашей энергетической стратегии".

Напомним, Стокгольмский арбитраж 22 декабря 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"Нафтогаз" счел декабрьское решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пеню за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.