Порошенко все еще далек от страны и людей — Гайдай

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне глава государства Петр Порошенко дал пресс-конференцию. Ожидаемые вопросы получили ожидаемые ответы. По мнению некоторых экспертов, загнать президента в угол не получилось, но и "теплой ванной" прошедшее мероприятие назвать нельзя.

Неприятных вопросов прозвучало лишь несколько: о том, почему в условиях объявленной деолигархизации по-прежнему процветает бизнес Рината Ахметова; почему Украину на минских переговорах представляет Виктор Медведчук; не жалеет ли Порошенко о приглашении в Украину Михаила Саакашвили и как он летал на Мальдивы.

Подробнее об итогах пресс-конференции президента и удалось ли Порошенко удачно ответить на каверзные вопросы, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Многие вчера расценили ответы президента на некоторые болезненные вопросы как попытку уйти от прямого ответа. Удалось ли президенту продемонстрировать свою открытость и обыграть болезненные для себя темы себе же в плюс?

— Я вам так скажу, честно говоря, я не очень понимаю смысла такой пресс-конференции, потому что в традиции нашей политики и в традиции президента на самом деле не входят прямые ответы. Это такая игра: тебе задают вопросы, а ты ищешь способ, как ответить, не отвечая. Я проанализировал вступительную речь президента, такое ощущение, что она вполне могла быть сказана и в 2017 году, и в 2016 году. Мы не услышали ничего нового. Мы услышали традиционный набор президента: реформы идут, я недоволен, тем, как они идут, будто, извините меня, не от него это зависит, ведь полнота власти сегодня абсолютно в его руках, и мне мешают все, кто меня критикует. В общем, ничего нового не услышали. А ответы на неудобные вопросы выглядели как попытка выкрутиться. Мы так и не услышали, что же президент делал, например, на Мальдивах.

Президент подтвердил, что на Мальдивы он летал, но говорит, что это был не отпуск.

— Извините меня, тогда зачем надо было работать на Мальдивах? Я вам хочу сказать следующую вещь. Через неделю на Мальдивах произошел государственный переворот. И, в принципе, если президент был бы тогда еще на Мальдивах, для него было бы проблематично оттуда вылететь, потому что были перекрыты аэропорты. Он утверждал, что он был там по своему паспорту, хотя есть 100% сведения, что он, вся его семья и все его друзья были по поддельным паспортам. И тогда бы это вообще было бы очень странно. В общем, мы не получили ответы. И в традициях украинских политиков, и в традициях украинского президента говорить правду не принято. Потому что эта правда очень скандальная, и каждая такая правда тянет, как минимум, на отставку в нормальной стране. Вспомните, когда выяснилось, что у премьера Исландии оказался оффшор на Панаме, ему пришлось подать в отставку. Когда выяснилось, что оффшоры есть у нашего президента, и до сих пор они есть, в общем-то, он в отставку не подает. И так можно долго продолжать. "Аль-Джазира" сообщила о том, что его окружение дерибанит деньги Курченко, извините меня, реакции не последовало. Поэтому нет смысла обсуждать пресс-конференцию, когда в традиции нет отвечать за свои слова и нет отвечать правду, и нет отвечать на любой скандал.

Зачем вообще эта пресс-конференция затевалась?

— Вообще-то, все ожидали какого-то необычного сообщения, что-то типа: я принял решение распустить Верховную Раду. Судя по тому, как скоропостижно все это делалось. И когда мы услышали стандартные спичи президента, в которых не было ни единого информационного сообщения, и не было действительно прямых ответов на вопросы, все развели руками. Наверное, это традиционный подход наших политиков, где процесс имитируется. Вот положено раз в год делать пресс-конференцию, держите, я ее сделал.

Может ли быть такое, что действительно допускался вариант объявления досрочных выборов, но в последний момент договорились, и все переиграли?

— Нет. Я думаю, что это не так. Потому что при любых раскладах, посмотрите, безусловно, части президентского окружения хотелось бы такого сценария, как досрочные выборы, потому что для них это способ сохранить себя в парламенте. Но вот для президента это, поверьте, с любой стороны не выгодно. Во-первых, он все время говорил, что досрочных выборов не будет. И как он будет теперь выглядеть, когда он эти досрочные выборы объявит. А второе — видите ли, это делает депутатов независимыми от президентских выборов. Если выборы пройдут сейчас и они останутся в парламенте, это отнюдь не гарантирует, что президент останется на месте при своих выборах, потому что, в общем-то, там не все в порядке во власти. Там заклятые друзья, как их называют, которые друг друга ненавидят, и у президента есть вечные поводы сомневаться в том, что депутаты его фракции или его ближнее окружение уж так сильно будет его поддерживать на президентских выборах, а не сольет, как говорят на их языке, при первом удобном случае.

Президент вчера сказал, что не обращает внимание на рейтинги. Это так?Может ли он себе такое позволить, учитывая, что все чаще и чаще говорят о подготовке к грядущим президентским выборам?

— Смотрите, вопрос, на который он не ответил, пойдет ли он на второй срок. А я вам так говорю, безусловно, президент пойдет на второй срок, потому что он обречен пойти на второй срок, для него — это вопрос самосохранения. И если наш президент сегодня потеряет властные полномочия, выпустит из рук силовые органы, суд, то высока вероятность, что любая следующая власть, какая бы она не была, начнет предъявлять президенту очень много претензий, связанных с его четырехгодичной деятельностью, а, возможно, и всей деятельностью его в политике. Будет возникать масса вопросов и по тем же оффшорам, по действиям НБУ, и по коррупции, и по антиправовой деятельности, связанной с лишением гражданства и выдворением из страны своих оппонентов. В общем, для него это вопрос самосохранения. И поэтому его не могут не волновать рейтинги, потому что от этого напрямую зависит, будет он президентом или не будет.

А когда президент нам говорит, что он делает реформы в стране, поэтому расплачивается за это рейтингами, это — лукавство. Потому что он теряет свои рейтинги не потому, что делает реформы, а потому что как раз их не делает, потому что те ожидания, которые были четыре года назад, на серьезнейшие изменения в лучшую сторону не то, что не оправдались, мы сегодня довольно сильно загнаны действиями правительства и власти в социальный, экономический, политический кризис. Вся эта пресс-конференция показала простую вещь — президент живет в другой реальности, не в той, в которой живут журналисты, простые граждане. Если не быть в этой стране, то все нормально, если жить в этой стране, то президент не дал ответов на те вопросы, которые нас действительно волнуют.

К слову, политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран высказал мнение, что пресс-конференция Порошенко подтвердила его очевидную подготовку ко второму президентскому сроку.

Политический консультант Андрей Вальчишин полагает, что пресс-конференция добавила Порошенко плюсов перед избирателями.