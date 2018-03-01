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    Российский завод заявил, что не является "тайным активом" Порошенко

    (обновлено: )43603
    Представитель Чаплыгинского крахмального завода в Липецкой области назвал глупостью информацию СМИ о том, что предприятие входит в "тайные активы" президента Украины.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Чаплыгинский крахмальный завод в Липецкой области не имеет никакой связи с президентом Украины Петром Порошенко, о чем ранее заявляли СМИ, сказал представитель предприятия.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
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    Ранее телеканал "1+1" заявил со ссылкой на источники, что Порошенко, владеющий в России кондитерской фабрикой Roshen в Липецке, имеет еще "тайные активы" – это завод по производству крахмала в Липецкой области и фирму "Лакигрей", занимающуюся выращиванием зерна. Якобы в 2015 году эти предприятия принесли Порошенко 700 тысяч долларов. Неназванный источник телеканала в холдинге "Укрпроминвест-Агро" подтвердил сведения об этих активах и пояснил, что крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. В администрации президента Украины, а также в "Укрпроминвест-Агро" опровергли эту информацию.

    На территории Липецкой области действует единственное предприятие по производству крахмала – это Чаплыгинский крахмальный завод.

    На просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать опубликованную в СМИ информацию о связи завода с Порошенко, представитель предприятия ответил: "Что за глупость? Вы меня, конечно, извините… Об этом даже говорить несерьезно".

    Собеседник агентства отметил, что вся информация о предприятии, включая список аффилированных лиц, есть в открытом доступе. Изучив эти данные, как заявил представитель предприятия, можно убедиться в том, что слухи не соответствуют действительности.

    Напомним, в 2017 году корпорация Roshen заявила, что завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики. Имущество предприятия арестовано по решению суда.

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