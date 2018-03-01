Российский завод заявил, что не является "тайным активом" Порошенко

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Чаплыгинский крахмальный завод в Липецкой области не имеет никакой связи с президентом Украины Петром Порошенко, о чем ранее заявляли СМИ, сказал представитель предприятия.

Ранее телеканал "1+1" заявил со ссылкой на источники, что Порошенко, владеющий в России кондитерской фабрикой Roshen в Липецке, имеет еще "тайные активы" – это завод по производству крахмала в Липецкой области и фирму "Лакигрей", занимающуюся выращиванием зерна. Якобы в 2015 году эти предприятия принесли Порошенко 700 тысяч долларов. Неназванный источник телеканала в холдинге "Укрпроминвест-Агро" подтвердил сведения об этих активах и пояснил, что крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. В администрации президента Украины, а также в "Укрпроминвест-Агро" опровергли эту информацию.

На территории Липецкой области действует единственное предприятие по производству крахмала – это Чаплыгинский крахмальный завод.

На просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать опубликованную в СМИ информацию о связи завода с Порошенко, представитель предприятия ответил: "Что за глупость? Вы меня, конечно, извините… Об этом даже говорить несерьезно".

Собеседник агентства отметил, что вся информация о предприятии, включая список аффилированных лиц, есть в открытом доступе. Изучив эти данные, как заявил представитель предприятия, можно убедиться в том, что слухи не соответствуют действительности.

Напомним, в 2017 году корпорация Roshen заявила, что завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики. Имущество предприятия арестовано по решению суда.