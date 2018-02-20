В Липецке отреагировали на заявление главы Roshen о "сгнивании" фабрики

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик назвал позицию генерального директора кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского о "сгнивании" активов компании Roshen в России "тупиковой", сообщает РБК.

Ранее Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, заявил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в РФ сгнила, если ее не купят по рыночной цене.

"Расцениваю заявление генерального директора как абсолютно неконструктивное, а позиция "ни нам — ни вам, а пусть все сгниет" — не для делового предметного разговора, она не ведет к диалогу", — отметил Царик.

По его мнению, слова Москалевского, что активы компании ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча.

"Конечно, бизнесмену виднее, сколько стоят активы, но я присутствовал на открытии завода, это было крупное важное производство. Фабрика Roshen работала в свое время, и если бы она продолжила работу, то был бы интерес, потому что данная продукция нужна. И инфраструктурное расположение в Липецком регионе было очень выгодным", — сказал Царик.

По его словам, представители власти "не вмешиваются" в переговоры о продаже активов.

"Когда один бизнес ведет переговоры с другим бизнесом, власть не вмешивается", — отметил он.

Ранее сообщалось, что корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. В июне 2017 года Roshen сообщил, что завершила консервацию производства Липецкой фабрики, также прекратил работу торговый дом корпорации. Глава корпорации два года назад оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Доля Порошенко в Roshen была передана в независимый "слепой" траст.