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    Экономика

    Директор Roshen о фабрике в РФ: пусть лучше сгниет, чем дешево продать

    (обновлено: )47305
    Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, положительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтоб российские активы "сгнили" по принципу "так не доставайся же никому".
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    gorod48.ru

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, заявил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в РФ сгнила, если ее не купят по рыночной цене.

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    Ранее сообщалось, что корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. В июне 2017 года Roshen сообщил, что завершила консервацию производства Липецкой фабрики, также прекратил работу торговый дом корпорации. Глава корпорации два года назад оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.

    "Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам", — сказал Москалевский в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в понедельник.

    Он положительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтоб активы "сгнили" по принципу "так не доставайся же никому".

    Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС наложил в декабре 2016 года арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 миллиарда рублей.

    Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Доля Порошенко в Roshen была передана в независимый "слепой" траст.

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