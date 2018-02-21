Глава Roshen признал, что много лет торгует с Приднестровьем

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Кондитерская корпорация Roshen в течение многих лет торгует и отправляет товары в Приднестровье, несмотря на спорный статус территории, заявил президент компании Вячеслав Москалевский.

Ранее было опубликовано журналистское расследование о том, что на фоне ограничений торговли Украины с Донбассом и Крымом, компания украинского президента зарабатывает на экспорте в Приднестровье. В качестве примера приводилась торговля Roshen с обществом с ограниченной ответственностью "Шериф".

"Ну да, торгуем, конечно. И не только мы. Дело в том, что мы торгуем с ними как с резидентами Молдовы, понимаете? На самом деле мы отправляем этот товар в Молдову, а значит, в Тирасполь. То, что в Молдове сейчас обдумывают, как существует в Молдове Приднестровье, это для меня вопрос, понимаете? Я же не один такой. Это же сейчас только молдаване схватились, а так эта практика существует уже лет 20", — заявил Москалевский в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, этот бизнес "прозрачен": "У меня все таможенные декларации есть. И у меня уезжают автомобили, я получаю деньги, понимаете? Эта ситуация такова, что на границе Молдовы и Украины в районе Приднестровья – там не стоят молдавские пограничники".

Глава Roshen, что проблему торговли с Приднестровьем должны решать дипломаты.

"Я могу сказать, что я достаточно долго ездил в Кишинев, и когда вы едете в Кишинев из Украины, вы едете по трассе Полтава – Кишинев, проезжая через Приднестровье. То есть для того, чтобы попасть в Молдову, нужно проехать через Приднестровье. Поэтому это очень не простой вопрос. И наверняка это вопрос к Министерству иностранных дел Молдовы и Министерству иностранных дел Украины", – говорит Москалевский.

Напомним, ранее он заявил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в России сгнила, если ее не купят по рыночной цене.