Roshen проиграла российской компании суд по иску о "Раковых шейках"

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Европейский суд отклонил иск украинской компании Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко, о регистрации бренда Crabs ("Раковые шейки"), пишет Liga.net.

Согласно сообщению, компания планировала продавать карамель под английским названием в странах Евросоюза, однако суд стал на сторону оппонента Roshen — московской фабрики "Красный октябрь", подтвердив идентичность продуктов.

Установлено, что графическое выполнение "Crabs" недостаточно отличается от внешнего вида других торговых знаков, что может ввести в заблуждение потребителя.

Судебное разбирательство вокруг регистрации Roshen торгового знака "Crabs" велось с 2013 года. Теперь Roshen предстоит выплатить издержки по этому делу.

Ранее кондитерская корпорация Roshen потребовала в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.