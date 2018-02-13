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    Экономика

    Roshen проиграла российской компании суд по иску о "Раковых шейках"

    (обновлено: )40680
    Суд установил, что графическое выполнение "Crabs" недостаточно отличается от внешнего вида других торговых знаков, что может ввести в заблуждение потребителя.
    Конфеты Crabs
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Европейский суд отклонил иск украинской компании Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко, о регистрации бренда Crabs ("Раковые шейки"), пишет Liga.net.

    Киевский торт компании Roshen
    agronews.ua
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    Согласно сообщению, компания планировала продавать карамель под английским названием в странах Евросоюза, однако суд стал на сторону оппонента Roshen — московской фабрики "Красный октябрь", подтвердив идентичность продуктов.

    Установлено, что графическое выполнение "Crabs" недостаточно отличается от внешнего вида других торговых знаков, что может ввести в заблуждение потребителя.

    Судебное разбирательство вокруг регистрации Roshen торгового знака "Crabs" велось с 2013 года. Теперь Roshen предстоит выплатить издержки по этому делу.

    Ранее кондитерская корпорация Roshen потребовала в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.

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