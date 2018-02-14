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    Аналитика и комментарии

    Не все в шоколаде. Судебные дела Roshen

    (обновлено: )92417
    Монополизируя рынок кондитерки, Roshen регулярно судится со своими конкурентами, обвиняя их в плагиате и нарушении авторских прав. Но на этот раз удача оказалась не на стороне корпорации президента.
    Продукция компании Roshen
    "Миротворец" в facebook

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Судебные сласти

    Несмотря на то, что корпорация президента Roshen официально управляется неким "слепым трастом" банка Ротшильдов, в реальности она активно монополизирует рынок кондитерки, безжалостно расправляясь с конкурентами при благостном расположении со стороны властных кабинетов.

    Roshen регулярно  судится со своими конкурентами, обвиняя их в плагиате и нарушении авторских прав на "свои" торты и другую продукцию. Однако на этот раз удача оказалась не на стороне  корпорации президента.

    Крабы против раков

    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP
    Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

    Последние судебные разбирательства закончились не в пользу Roshen. Вдобавок, концерну теперь надо выплачивать судебные издержки.

    Накануне стало известно, что Roshen проиграла российской компании суд по иску о "Раковых шейках". 

    Кондитерская компания Roshen и российская фабрика "Красный октябрь" так и не смогли доказать, что их продукция — Crabs и "Раковые шейки" — одинаковы. Суд ЕС отдельным решением опроверг сходство этикеток двух видов конфет.

    Таким образом, Roshen так и не смогла зарегистрировать в ЕС торговую марку и права собственности на конфеты Crabs ("Рачки").

    Судебное разбирательство вокруг права на торговую марку конфет шло еще с 2013 года.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник: государственный бюджет для власти - как торт Roshen

    В 2013 году Roshen подала заявки в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию товарного знака в красном, желтом и белом цвете для бренда Crabs. Но через год "Красный октябрь" подал возражение против регистрации украинских конфет. В российской компании утверждали, что своим заявлением Roshen нарушит интеллектуальные права зарегистрированного ранее бренда конфет "Раковые шейки", этикетка которых выполнена в красном, белом и черном цветах.

    В 2015 году заявление российских кондитеров отклонили. Тогда сообщалось, что крабы и раки — разные животные, а цвета на этикетках отличаются. Поэтому спутать конфеты двух производителей достаточно сложно.

    В 2016 году Первый апелляционный совет EUIPO принял решение не продолжать разбирательство.

    Битва за торт

    Отметим, это уже не первая ситуация, когда Roshen судится с другими компаниями из-за продукции. Перед этим яблоком раздора стал торт "Киевский". Концерн обрушился с иском на других производителей "киевских тортов", считая их самозванцами. В частности, компания подала в Хозяйственный суд Киева иск о нарушении гипермаркетом "Ашан" и ООО "Беллария" права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под наименованием "Киевский торт" и торт "Киевский". 

    Roshen потребовала, чтобы суд запретил ООО "Ашан" Украина Гипермаркет" использовать названия "Киевский торт" и торт "Киевский", поскольку покупатель может спутать упаковку с "Киевским тортом", который выпускает Roshen. 

    Блокирование Roshen Петра Порошенко
    facebook.com/dostali.hvatit
    Революция пустых фантиков: соцсети о ‪блокаде Roshen

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    Позже в Roshen уточнили, что претензии касаются лишь продукции, которую производит компания "Беллария". 

    "Война" с "Киевхлебом" 

    Напомним, в июле 2017 года корпорация Roshen уже подавала схожую жалобу против ПАО "Киевхлеб", выпускавшего в столице торт "Сказочный ключик", что, по мнению юристов корпорации, являлось посягательством на светлый образ рошеновского торта "Золотой ключик".

    Однако в итоге "Киевхлеб" проиграл Roshen дело о плагиате упаковки тортов. Хозсуд Киева стал на сторону Roshen, запретив ПАО "Киевхлеб" производить торты в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку торта "Золотой ключик" корпорации президента. 

    Тогда разбирательства влетели "Киевхлебу" в копеечку: Антимонопольный комитет приговорил предприятие к штрафу на общую сумму 219 000 гривен.

    По материалам из открытых источников интернет

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