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    Экономика

    Битва за торт. Компания Порошенко подала в суд на гипермаркет

    (обновлено: )52013
    Кондитерская корпорация Roshen подала иск на "Ашан" с требованием запретить "осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента "Киевский торт" и/или "Киевский" и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана".
    Киевский торт компании Roshen
    agronews.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen, говорится в едином реестре решений Хозяйственного суда Киева.

    В документе сказано, что Roshen обратилась в Хозсуд Киева с иском о нарушении гипермаркетом права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой "Киевский торт" и торт "Киевский". Корпорация требует, чтобы суд запретил ООО "Ашан" Украина Гипермаркет" использовать названия "Киевский торт" и торт "Киевский", поскольку покупатель может спутать упаковку с "Киевским тортом", который выпускает Roshen.

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    "Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Ашан" Украина Гипермаркет" осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента "Киевский торт" и/или "Киевский" и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана", — говорится в обращении истца. Аналогичные требования изложены по отношению к ООО "Беллария".

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    В документе указано, что суд открыл производство по данному иску и на 5 февраля назначил рассмотрение дела.

    В конце минувшего года антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на восемь тысяч долларов ПАО "Киевхлеб" за использование упаковки для торта, похожей на упаковку дочернего предприятия Roshen.

    Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. 

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