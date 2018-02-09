Roshen прокомментировала ситуацию с судом из-за Киевского торта

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Кондитерская корпорация Roshen не имеет претензий к компании "Ашан Украина" относительно производства "Киевского торта", сообщили в пресс-службе корпорации.

"Корпорация Roshen заявляет, что не имеет претензий к "Ашан Украина Гипермаркет" по производству продукции под названием Киевский торт, поскольку, как нам известно, последний такого производства не осуществляет", — говорится в сообщении.

Roshen обратила внимание, что в судебном деле корпорация имеет претензии исключительно к продукции, которую производит компания "Беллария" и считает, что нанесение знака Киевский торт на упаковку соответствующих кондитерских изделий этой компанией незаконно.

В Roshen отметили, что корпорация просила суд запретить "Ашану" продавать "Киевский торт" именно производства компании "Беллария".

Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.