наверх
09.02.201817:56
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Общество

    Roshen прокомментировала ситуацию с судом из-за Киевского торта

    (обновлено: )912015
    Roshen обратила внимание, что в судебном деле корпорация имеет претензии исключительно к продукции, которую производит компания "Беллария".
    Киевский торт компании Roshen
    agronews.ua

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Кондитерская корпорация Roshen не имеет претензий к компании "Ашан Украина" относительно производства "Киевского торта", сообщили в пресс-службе корпорации.

    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP
    Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

    "Корпорация Roshen заявляет, что не имеет претензий к "Ашан Украина Гипермаркет" по производству продукции под названием Киевский торт, поскольку, как нам известно, последний такого производства не осуществляет", — говорится в сообщении.

    Roshen обратила внимание, что в судебном деле корпорация имеет претензии исключительно к продукции, которую производит компания "Беллария" и считает, что нанесение знака Киевский торт на упаковку соответствующих кондитерских изделий этой компанией незаконно.

    В Roshen отметили, что корпорация просила суд запретить "Ашану" продавать "Киевский торт" именно производства компании "Беллария".

    Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Александр Скубченко
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Термометр
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Люди в балаклавах и в камуфляже в Черкасском горсовете
    Радикальный экстремизм охватил Украину