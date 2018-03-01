Непогода в Украине. Часть Донбасса, включая Мариуполь, осталась без воды

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины, сообщило в четверг Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.

"Из-за обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" прекращено водоснабжение Покровска, Мирнограда, Доброполья, Новогродовки, Угледара, Волновахи, Докучаевска и Мариуполя", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Через знеструмлення насосної станції КП «Вода Донбасу» припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 марта 2018 г.

Мариуполь является одним из самых больших городов Донецкой области с населением 500 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что прекращена подача воды и в Новолуганское. "Без воды 25 пятиэтажек", — добавили в министерстве.

КП «Вода Донбасу» припинено подачу води в Новолуганське, у зв’язку з погодними умовами. Без води 25 п’ятиповерхівок. Стався прорив на водоводі Ду-200мм. Ремонтні роботи заплановані на 02.03.2018 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 марта 2018 г.

Кроме того, более 2 тысяч абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области остались без света. В данный момент ведутся восстановительные работы.