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    Общество

    Непогода в Украине. Часть Донбасса, включая Мариуполь, осталась без воды

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    Украина остановилась в снежных заносах (253)

    (обновлено: )28012
    В результате обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" прекращено водоснабжение Покровска, Мирнограда, Доброполья, Новогродовки, Угледара, Волновахи, Докучаевска и Мариуполя.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины, сообщило в четверг Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

    В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.

    "Из-за обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" прекращено водоснабжение Покровска, Мирнограда, Доброполья, Новогродовки, Угледара, Волновахи, Докучаевска и Мариуполя", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

    Мариуполь является одним из самых больших городов Донецкой области с населением 500 тысяч человек.

    В ведомстве отметили, что прекращена подача воды и в Новолуганское. "Без воды 25 пятиэтажек", — добавили в министерстве.

    Кроме того, более 2 тысяч абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области остались без света. В данный момент ведутся восстановительные работы.

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