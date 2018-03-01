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    Общество

    Суд разрешил арестовать Дыминского

    (обновлено: )39750
    Как сообщила сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, в отношении подозреваемого Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
    Петр Дыминский
    Mediaport.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. По ходатайству Генпрокуратуры бизнесмену и президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

    "Постановлением старшего следователя по ОВД ГСУ НП Украины от 11.12.2017 подозреваемый объявлен в розыск. 1.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — написала Сарган.

    Лариса Сарган, facebook
    Пост Ларисы Сарган

    Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря. Он объявлен в розыск по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, приведших к смерти пострадавшего).

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

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