Суд разрешил арестовать Дыминского

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. По ходатайству Генпрокуратуры бизнесмену и президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Постановлением старшего следователя по ОВД ГСУ НП Украины от 11.12.2017 подозреваемый объявлен в розыск. 1.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — написала Сарган.

Лариса Сарган, facebook Пост Ларисы Сарган

Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря. Он объявлен в розыск по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, приведших к смерти пострадавшего).

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.