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    Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (159)

    (обновлено: )17813
    Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью $47 миллионов/
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США, сообщает Пентагон в четверг.

    Бен Ходжес
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Теперь стороны могут заключить контракт.

    "Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

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    Пентагон добавил, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства на покупку Javelin.

    В сообщении также отмечается, что предполагаемая сделка не будет офсетной, то есть компенсационной – правительство США не будет нести каких-либо дополнительных обязательств перед украинской стороной. В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США. В документе Пентагона на этот счет нет никаких указаний, отмечается лишь, что вооружение будет поставлено со складов Сухопутных сил США.

    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп. Между тем дата прибытия американского вооружения в Украину до сих пор неизвестна. 

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    В среду, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в Украину уже через несколько недель. Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок. В то же время в Пантагоне отметили, что пока преждевременно говорить о скорых поставках вооружения в Украину. 

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