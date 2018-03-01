Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США, сообщает Пентагон в четверг.

Теперь стороны могут заключить контракт.

"Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

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Пентагон добавил, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства на покупку Javelin.

В сообщении также отмечается, что предполагаемая сделка не будет офсетной, то есть компенсационной – правительство США не будет нести каких-либо дополнительных обязательств перед украинской стороной. В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США. В документе Пентагона на этот счет нет никаких указаний, отмечается лишь, что вооружение будет поставлено со складов Сухопутных сил США.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп. Между тем дата прибытия американского вооружения в Украину до сих пор неизвестна.

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В среду, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в Украину уже через несколько недель. Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок. В то же время в Пантагоне отметили, что пока преждевременно говорить о скорых поставках вооружения в Украину.