Путин в послании ФС: основные тезисы

РИА Новости Украина

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 марта, выступил с посланием Федеральному собранию, в котором назвал отставание главной угрозой для страны, которую нужно преодолеть, как тяжелую болезнь, а приоритетом власти — благосостояние граждан.

Президент России обозначил задачи в сфере экономического развития страны, заявив о необходимости обеспечить темпы роста выше мировых и отметив, что низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности. В числе возможных проблем в росте экономики Путин назвал "провал" в сфере демографии, призвав ответить на этот вызов, пишут РИА Новости.

Значительное внимание глава государства уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

Традиционно глава государства выступает с посланием в Кремле, но на этот раз Путин озвучил его на новом месте — в московском Манеже, выступление заняло почти два часа и впервые сопровождалось демонстрацией мультимедийных материалов – графиков, диаграмм и видеороликов.

Путин начал свое выступление с характеристики послания как носящего особый, рубежный характер.

"Как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, каждого шага, поступка исключительно высока, потому что определяет судьбу страны на десятилетия вперед", — заявил он.

Первую часть обращения к Федеральному собранию президент посвятил общему состоянию экономики и вопросам технологического развития. Глава государства отметил, что Россия справилась с новыми сложными вызовами в экономике и социальной сфере, обеспечено единство страны.

По мнению Путина, достигнутая макроэкономическая стабильность в России дает возможность для долгосрочного прорывного роста экономики. При этом он отметил, что Россия еще не достигла должного уровня благосостояния, но достигнет его, и в данной сфере необходим прорыв.

"С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв", — сказал Путин.

Говоря о развитии, глава государства отметил необходимость следовать тенденции технологических изменений.

"Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны. А в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе, обстоит дело", — заявил Путин.

По словам президента, ближайшие годы станут основными для технологических изменений, это не связано с тем, кто победит на выборах.

"В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов — зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны", — сказал глава российского государства.

Отставание является главной угрозой для России, такую ситуацию надо переломить и обеспечить динамику развития, заявил Путин.

"Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри", — сказал российский лидер.

По мнению президента, Россия готова к настоящему технологическому прорыву, и эта уверенность основывается на уже достигнутых результатах, сплоченности российского общества и колоссальном потенциале народа.

В своем послании глава государства немало внимания уделил вопросам благосостояния граждан. Так, в частности, он подчеркнул необходимость поддерживать рост зарплат в бюджетной сфере.

"Здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей. Я имею в виду уровень заработной платы. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, и уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей", — сказал президент РФ.

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Глава государства также заявил о необходимости обеспечить регулярную индексацию пенсий выше темпов инфляции.

"Главное — мы должны добиться увеличения размеров пенсии, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию", — сказал Путин.

Президент указал и на необходимость за шесть лет вдвое снизить уровень бедности и обеспечить долгосрочный рост реальных доходов граждан.

"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности", — сказал Путин.

Глава государства уделил внимание и проблемам демографии, отметив, что "провал" в этой сфере может стать серьезной проблемой для роста экономики России.

"Сегодня демографические потери 1990-х неминуемо дают о себе знать, и, прежде всего, снижение рождаемости. Семьи начинают создавать малочисленные поколения 1990-х годов — это просто объективная данность. У демографической проблемы есть и экономическое измерение. В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион, в ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Не будет трудовых ресурсов", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо ответить на эти вызовы и обеспечить в предстоящие десятилетия устойчивый рост численности населения России. За шесть лет на охрану материнства и детства необходимо будет направить не менее 3,4 триллиона рублей, заявил он.

Президент отметил, что демографическая политика России доказала свою результативность и ее расширили: продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. Президент также напомнил о новой ипотечной программе и запуске программы обновления детских медучреждений.

Говоря о ситуации в отечественном здравоохранении, Путин отметил, что важнейшая задача, которая касается каждого — это доступность современной, качественной медицинской помощи, и в этом необходимо ориентироваться на самые высокие мировые стандарты.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию

Он заявил, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, расходы на развитие медицины ежегодно потребуют 4% ВВП, но надо стремиться к 5%. При этом он указал на тот факт, что в ряде случаев административными преобразованиями в сфере здравоохранения увлеклись и забыли о нуждах россиян.

"Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях, интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть — ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере", — подчеркнул Путин.

Остановившись на задачах, которые стоят перед государством в экономической сфере, Путин заявил, что темпы роста российской экономики должны быть выше мировых.

"Наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных и инфраструктурных, оборонных и других задач", — сказал он.

"Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства", — уточнил президент.

Он отметил, что низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности для развития российской экономики. При этом президент подчеркнул необходимость эффективного расходования госсредств в ближайшие 6 лет.

Кроме того, Путин указал, что будущему правительству РФ предстоит сформировать стабильные налоговые условия, которые должны стимулировать экономический рост. Глава государства также отметил необходимость провести инвентаризацию субсидий и прямой поддержки отраслей и нацелить их на создание конкурентных товаров.

Путин заявил о необходимости снять все административные барьеры на пути развития несырьевого экспорта и в течение шести лет практически удвоить его объемы, доведя до 250 миллиардов долларов.

Говоря о развитии бизнеса в стране, глава государства отметил, что правительство будет делать все для расширения его возможностей, однако вклад представителей деловой сферы в развитие страны должен постоянно наращиваться. В частности, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП к середине следующего десятилетия должен приблизиться к 40%.

Он также подчеркнул, что нужно исключить все возможности давления на бизнес со стороны нечистоплотных чиновников и правоохранителей.

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Значительное внимание президент уделил состоянию вооруженных сил России и последним достижениям страны в области вооружений. Этому была посвящена заключительная часть послания, речь президента сопровождалась показом видео-слайдов и инфографики.

Глава государства заявил, что операция в Сирии продемонстрировала возросшие возможности вооруженных сил РФ. По его словам, оснащенность ВС современным вооружением за последние годы возросла в 3,7 раза, на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. Современная и высокотехнологичная, но компактная с учетом размеров страны армия создана в России, отметил президент.

Путин уделил внимание последним разработкам РФ в сфере вооружений. Так, он сообщил о начале активной фазы испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", кадры испытаний были продемонстрированы на видео.

Президент также рассказал, что новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал", она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Кроме того, Путин отметил, что в РФ создан подводный беспилотник для очень больших глубин и межконтинентальных расстояний, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей сегодняшние показатели всех кораблей.

"Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей — это просто фантастика", — сказал Путин.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию

Он отметил, что Россия создает новейшие системы вооружения в ответ на развертывание систем противоракетной обороны (ПРО) США. Президент напомнил, что Москва долго уговаривала Вашингтон не нарушать договор по ПРО, но все было тщетно, все компромиссные предложения по этой теме США отклонили. При этом он подчеркнул, что отсутствие действий со стороны РФ в ответ на расширение американской ПРО в конечном счете приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала.

Путин отметил, что РФ никому не угрожает, несмотря на растущую военную мощь.

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"Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть", — сказал он.

Глава государства отметил, что все работы по укреплению обороноспособности России проводятся в рамках международных соглашений, Москва ничего не нарушает, а растущая военная мощь РФ гарантирует мир на планете, поскольку сохраняет стратегическое равновесие и баланс сил.