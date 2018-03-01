ГСЧС сообщает о массовом отключении света из-за снегопадов в Украине

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в десяти областях", — говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области без света остались 42 населенных пункта, в Черкасской — 23, Николаевской — 23, Одесской — 20, Днепропетровской — 16, Харьковской — 15, Херсонской — 13, Запорожской — девять, Сумской — восемь и Киевской — пять.

Также в ведомстве сообщили, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Для расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр (бывший Днепропетровск), Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей. Аэропорты работают в штатном режиме.