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    ГСЧС сообщает о массовом отключении света из-за снегопадов в Украине

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    Украина остановилась в снежных заносах (239)

    (обновлено: )27710
    По информации ГСЧС, в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в десяти областях.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в десяти областях", — говорится в сообщении.

    В частности, в Донецкой области без света остались 42 населенных пункта, в Черкасской — 23, Николаевской — 23, Одесской — 20, Днепропетровской — 16, Харьковской — 15, Херсонской — 13, Запорожской — девять, Сумской — восемь и Киевской — пять.

    Также в ведомстве сообщили, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Для расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр (бывший Днепропетровск), Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей. Аэропорты работают в штатном режиме.

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