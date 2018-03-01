В Луцке подрались депутаты горсовета

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В Луцком городском совете в ночь на 1 марта во время голосования в зале возникла потасовка между депутатами, муниципальной стражей и неизвестными мужчинами.

Голосование было посвящено выделению в аренду земли на улице Ровенской.

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Во время голосования вопроса депутат горсовета Павел Данильчук включил музыку на переносной колонке, взял е и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.

Возникла потасовка, толкотня, сообщают очевидцы.

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Позднее скандальный вопрос был все-таки проголосован: его поддержали 23 депутата. Участок земли площадью в 2 гектара передали в аренду на 10 лет.