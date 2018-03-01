наверх
01.03.201812:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Луцке подрались депутаты горсовета

    (обновлено: )41220
    Депутаты Луцкого городского совета подрались из-за голосования по земельному вопросы. Речь шла об участке земли в два гектара, который в итоге был отдан в аренды.
    Facebook Юлии Грищук

    В Луцком городском совете в ночь на 1 марта во время голосования в зале возникла потасовка между депутатами, муниципальной стражей и неизвестными мужчинами.

    Голосование было посвящено выделению в аренду земли на улице Ровенской.

    Смотрите также: "Жена депутата" устроила скандал на борту самолета

    Во время голосования вопроса депутат горсовета Павел Данильчук включил музыку на переносной колонке, взял е и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.

    Возникла потасовка, толкотня, сообщают очевидцы.

    Смотрите также: Вспышка в ночи. В Одессе ярким пламенем пылал Lexus депутата

    Позднее скандальный вопрос был все-таки проголосован: его поддержали 23 депутата. Участок земли площадью в 2 гектара передали в аренду на 10 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Как обеднела Украина при Порошенко. Инфографика
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность