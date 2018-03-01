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    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС

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    Украина остановилась в снежных заносах (253)

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    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    Фото ФК "Черноморец"

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Украине из-за обильных снегопадов и ухудшения погоды закрыты шесть аэропортов, сообщает информацию на 13.00 четверга Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

    "Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы", — говорится в сообщении ГСЧС.

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    Ранее спасатели уведомили, что более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

    Из-за снежных заносов транспортное сообщение нарушено в Харькове, Одессе и Киеве, где движение общественного транспорта существенно затруднено.

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