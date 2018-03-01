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    В мире

    Пучдемон отказался от руководства Каталонией

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (256)

    (обновлено: )270
    Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон заявил, что "ближайшие дни" соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости".
    Карлес Пучдемон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса, об этом он заявил в обращении из Брюсселя.

    "Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности "Вместе за Каталонию" (коалиция, возглавляемая Пучдемоном – ред.). Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме", — заявил Пучдемон в видеообращении.

    Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Побег Пучдемона ударит по Каталонии — эксперт

    Жорди Санчес – бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении.

    "Каталония заслужила право быть независимой республикой, демократической и правовой. И это обязательная цель. Это цель, для которой надо продолжать заниматься политикой изнутри и извне", — заявил он.

    Пучдемон добавил, что "ближайшие дни" соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости".

    Ранее в четверг парламент Каталонии, где сторонники независимости обладают абсолютным большинством, одобрил резолюцию, в которой выражено "доверие Карлесу Пучдемону как председателю" женералитета (правительства) Каталонии, подтвердил законность референдума о независимости 1 октября, однако не признал провозглашение независимости 27 октября.

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