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    Петр Дыминский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Смертоносный кортеж. Самые громкие ДТП с украинскими политиками
    20:57 06.03.2018
    2722Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Снегопад в Харькове
    Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина
    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Петр Дыминский
    Суд разрешил арестовать Дыминского
    15:35 01.03.2018
    895
    Как сообщила сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, в отношении подозреваемого Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
    Петр Дыминский
    Резонансное ДТП с Дыминским. Апелляционный суд отменил арест бизнесмена
    19:05 21.02.2018
    1074
    По словам защитника бизнесмена, "закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными", а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.
    Петр Дыминский на тренировке ФК Карпаты
    Объявленный в розыск Дыминский засветился на тренировке "Карпат" в Турции
    18:42 13.02.2018
    183
    Почетный президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский, которого подозревают в смертельном ДТП, посетил тренировку команды на сборе в Турции.
    Петр Дыминский. Архивное фото
    Разыскиваемый президент "Карпат" посетил матчи клуба - СМИ
    17:21 05.02.2018
    375
    По данным СМИ, Петр Дыминский, который покинул Украину сразу после дорожно-транспортного происшествия, присутствовал на товарищеских матчах с "Ягеллонией" и "Септември" в Турции.
    Петр Дыминский
    Бизнесмена Дыминского объявили в розыск
    19:13 15.12.2017
    243
    На сайте МВД указано, что Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря. Он объявлен в розыск по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК.
    Петр Дыминский
    Суд разрешил задержать бизнесмена Дыминского
    17:48 12.12.2017
    243
    В Нацполиции сообщили, что правоохранители 7 декабря сообщили о подозрении бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП.
    ДТП при участии Петр Дыминский
    Честью дочери не торгуют. Геращенко сделал резкое заявление по ДТП с Дыминским
    12:16 10.12.2017
    1294
    По словам народного депутата Антона Геращенко, расследование смертельного ДТП при участии авто президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского будет доведено до конца.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Суд арестовал по иску о долгах 2 участка и машину главы Минэнерго - СМИ
    13:18 06.12.2017
    92
    Сообщается, что суд арестовал два земучастка и автомобиль Насалика из-за долгов по иску президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов") Петра Дыминского.
    Игроки ФК Карпаты (Львов). Архивное фото
    Руководство ФК "Карпаты" готово продать 50% акций клуба за 1 гривну
    03:59 31.10.2017
    198
    В клубе уточнили, что единственное условие продажи заключается в том, что "потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне".
    Полиция проводит обыск во львовском офисе телеканала ZIK
    Полиция проводит обыск во львовском офисе телеканала ZIK
    18:34 06.09.2017
    245
    По информации телеканала, работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована, "в действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика".
    Петр Дыминский
    Во Львове проходят обыски у бизнесмена Дыминского
    12:19 06.09.2017
    242
    Возле офисе стоит автобус с правоохранителями в полной экипировке. Дверь офисного помещения закрыта. При этом сотрудники, как и львовские правоохранители, не комментируют обыски.
    Осмотр автомобиля Петра Дыминского
    ДТП с Дыминским: в сеть попали кадры разбитого Mercedes 
    21:28 31.08.2017
    885
    Правоохранители провели дополнительный осмотр Mercedes львовского бизнесмена и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского, который является фигурантом резонансного ДТП.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    ДТП с участием президента ФК "Карпаты": Аваков сообщил важную информацию
    17:23 30.08.2017
    531
    Как рассказала министр МВД Арсен Аваков, экспертиза ДНК подтвердила, что в машине следы ДНК одного человека, и это не тот человек, который заявил о том, что он был за рулем.
    ДТП при участии Петр Дыминский
    В ГПУ сообщили подробности ДТП с Дыминским
    17:37 23.08.2017
    186
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, утверждать, что за рулем был именно Петр Дыминский, пока что нельзя, нужно провести расследование.
    Петр Дыминский
    Петр Дыминский, кто ты есть? "Галицкий олигарх" из Партии регионов
    15:34 23.08.2017
    1674
    Что известно о львовском олигархе, который в свое время профессионально занимался футболом, сотрудничал с Виктором Ющенко и Виктором Януковичем - в материале РИА Новости Украина.
    ДТП при участии Петра Дыминского. Архивное фото
    Резонансное ДТП с участием владельца "Карпат": Дыминский сбежал из Украины
    21:32 22.08.2017
    1471
    По словам советника министра МВД Антона Геращенко, через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолёте из Львова в Женеву.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Смертоносный кортеж. Самые громкие ДТП с украинскими политиками
    20:57 06.03.2018
    2722
    Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Снегопад в Харькове
    Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина
    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Петр Дыминский
    Резонансное ДТП с Дыминским. Апелляционный суд отменил арест бизнесмена
    19:05 21.02.2018
    1074
    По словам защитника бизнесмена, "закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными", а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.
    Петр Дыминский
    Суд разрешил арестовать Дыминского
    15:35 01.03.2018
    895
    Как сообщила сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, в отношении подозреваемого Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
    Петр Дыминский на тренировке ФК Карпаты
    Объявленный в розыск Дыминский засветился на тренировке "Карпат" в Турции
    18:42 13.02.2018
    183
    Почетный президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский, которого подозревают в смертельном ДТП, посетил тренировку команды на сборе в Турции.
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