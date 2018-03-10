Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
По словам защитника бизнесмена, "закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными", а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.
В клубе уточнили, что единственное условие продажи заключается в том, что "потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
По словам защитника бизнесмена, "закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными", а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.