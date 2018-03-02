"Газпром" систематически нарушает транзитный контракт - "Укртрансгаз"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Российская газовая компания "Газпром", транспортирующая природный газ через территорию Украины в страны Евросоюза, ни единого дня в текущем году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС, говорится в заявлении госкомпании-оператора "Укртрансгаз".

"В 2018 году "Газпром" ни единого раза не выполнял условия контракта на транзит газа по территории Украины", — отметили в компании.

По данным "Укртрансгаза", давление газа на входе в украинскую ГТС на газоизмерительной станции "Суджа" (на границе Сумской области) в январе-феврале составляет 51-59 кг на кв. см, тогда как согласно транзитному контракту, давление должно находится на уровне 60-65 кг на кв. см.

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"Сегодня давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кг на кв. см", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляла о систематических нарушениях "Газпромом" условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. По итогам 2017 года Украина транспортировала в страны Европы рекордный за несколько последних лет объем российского газа — 93 млрд куб. м.

Как сообщалось, в среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

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В то же время арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.