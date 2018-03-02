Из-за "Газпрома" Украина чувствует нехватку газа - Гройсман

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе "Нафтогаза" как можно скорее урегулировать вопрос дефицита суточных объемов газа для покрытия пиковых нагрузок из-за похолодания.

Ранее Андрей Коболев заявил, что в предстоящие выходные в стране может возникнуть дефицит газа из-за холодов, и предложил ввести режим экономии. Позже "Нафтогаз" еще раз призвал украинцев экономить газ и сообщил, что текущая пятница будет самым критичным днем.

"В результате действий "Газпрома" в эти дни Украина будет чувствовать некоторую нехватку газа. Чтобы избежать негативных последствий этой ситуации, на несколько дней введены меры по ограничению потребления газа. Перед руководством НАК "Нафтогаз" мной поставлена задача максимально быстро урегулировать проблему", — написал Гройсман в Facebook в пятницу.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Президент Петр Порошенко поручил "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИДу добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания не выплатит компенсацию по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,56 миллиарда долларов.