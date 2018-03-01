"Газпром" вынудил работать ГТС на предельных мощностях - "Нафтогаз"

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Снижение давления на входе в украинскую газотранспортную систему привело к тому, что сейчас ГТС работает с максимальными уровнями нагрузки. Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что российский "Газпром" снизил давление подачи газа на входе в украинскую газотранспортную систему почти на 20% ниже контрактного.

"Газа достаточно, у нас полная подземка. Проблема в том, что из-за падения давления на входе системы нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление. Система работает на максимальных уровнях нагрузки", — сказал Коболев.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.

Кроме того, в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на Украине в связи с этим может возникнуть дефицит газа из-за холодов.

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Президент Украины Петр Порошенко поручил "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИДу добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания не выплатит компенсацию по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,56 миллиарда долларов.