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    "Газпром" вернул Украине деньги, поставок с марта не будет

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    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (663)

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    "Газпром" получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа, но из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту вернул их обратно.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

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    "Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", — сказал Медведев.

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    Он подчеркнул, что очевидно, что поставки газа с 1 марта для "Нафтогаза" осуществляться не будут.

    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования украинской компании к российской на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

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