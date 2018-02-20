При "Северном потоке-2" Украина сохранит прокачку газа из РФ - Землянский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Газопровод "Северный поток-2", соединяющий Россию с Германией в обход Украины является не коммерческим, а полностью политическим проектом, заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время выступления на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, это большой механизм влияния на Евросоюз.

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При этом канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает, что ее страна рассматривает "Северный поток-2" исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию. При этом Меркель не видит в газопроводе угрозы энергетической безопасности Европы, о чем она заявила после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Польский же премьер указал на опасность того, что в результате строительства газопровода "Северный поток-2" будет подорвана роль Украины как транзитной страны для российского газа. Польша настаивает, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в третьем энергопакете ЕС для обеспечения равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза.

Отметим также, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по мнению Вашингтона, он является объектом политизации энергетики и подрывает попытки Европы стать менее зависимой от российских ресурсов.

В марте 2016 восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение к Еврокомиссии с протестом против проекта газопровода "Северный поток-2". В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды.

Каковы будут последствия реализации этого проекта для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Можете сказать, сколько наша страна потеряет от реализации "Северного потока-2"?

— Потери могут исчисляться миллиардами долларов. По самым скромным оценкам, где-то порядка полутора миллиардов долларов Украина будет терять ежегодно в случае реализации "Северного потока-2". Возможно, и больше, потому что, естественно, большие объемы могли быть прокачаны. Пока еще не подведены финансовые итоги, но, например, доходы от транзита в прошлом году должны составить порядка двух с половиной миллиардов долларов. Возможно, и больше будут убытки, нежели та цифра, которую я называю, но не меньше, чем полтора миллиарда долларов составят потери Украины от переоритентирования объемов российского газа с украинского маршрута на "Северный поток-2".

Какая пропускная способность этого "Северного потока"? Насколько я помню, 55 миллиардов кубов?

— Первые две нитки — 55, вторые достраивают — 55, итого мы имеем пропускную способность в 110 миллиардов кубических метров. Давайте не забывать, есть ГТС Белоруссии, которая способна прокачивать порядка 40-60 миллиардов кубических метров, есть планируемый так называемый "Турецкий поток". Но нужно понимать, всего РФ в направлении стран ЕС экспортирует в год 160 миллиардов кубических метров. Таким образом, уже существующая белорусская ГТС и плюс "Северный поток" могут с лихвой перекрыть эти объемы, которые Россия сейчас поставляет в Европу.

Ряд заявлений прозвучал, в том числе, и от руководителя внешнеполитического ведомства Германии. Габриэль сказал, что реализации "Северного потока-2" дают зеленый свет, если через Украину собирается транзит. Каким может быть этот объем?

— От 15 до 30 миллиардов кубических метров могут сохраниться на украинском направлении, но, опять же таки, много будет зависеть от ситуации в ЕС. Так, американские и российские энергетические эксперты говорят о том, что объем поставок российского газа в ближайшие пять-десять лет будет только увеличиваться, поэтому объемы по украинскому направлению могут и вырасти. Но пока прогнозы в пятилетнем горизонте составляют до 30 миллиардов кубов в год.

А сколько это в процентах?

— 30% от существующих на сегодняшний день.

Напомним, в конце 2017 года постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что транзит газа через Украину в случае строительства "Северного потока-2" сохранится, но будет в меньшем объеме, чем сейчас.

Газопровод "Северный поток-2", соединяющий Россию с Германией в обход Украины является не коммерческим, а полностью политическим проектом, заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время выступления на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, это большой механизм влияния на Евросоюз.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает, что ее страна рассматривает "Северный поток-2" исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию. При этом Меркель не видит в газопроводе угрозы энергетической безопасности Европы, о чем она заявила после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Польский же премьер указал на опасность того, что в результате строительства газопровода "Северный поток-2" будет подорвана роль Украины как транзитной страны для российского газа. Польша настаивает, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в третьем энергопакете ЕС для обеспечения равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза.

Отметим также, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по мнению Вашингтона, он является объектом политизации энергетики и подрывает попытки Европы стать менее зависимой от российских ресурсов.

В марте 2016 восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение к Еврокомиссии с протестом против проекта газопровода "Северный поток-2". В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды.