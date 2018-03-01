Безудержное ликование. Реакция украинских чиновников на решение по "Газпрому"

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украинские чиновники и политики в большинстве своем не скрывали радости после известия о решении Стокгольмского арбитража по "газовому спору" между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Некоторые из них разразились эмоциональными постами в соцсетях, зачастую намекая на свою непосредственную или косвенную причастность к "историческому решению".

Из открытых источников Реакция политиков в соцсетях на решение Стокгольмского арбитража

Именно "историческим" назвал решение арбитража в Стокгольме президент Петр Порошенко. "Это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины", — прокомментировал глава государства.

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Поблагодарила президента и его близка соратница, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко: "Политическое решение судиться с "Газпромом" принял президент Порошенко, и я горжусь всей украинской командой, которая сопровождала этот суд и выиграла".

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Ирины Геращенко о решении Стокгольмского арбитража

Интересно, что в комментарии к посту Геращенко, в котором она упомянула лидера ВО "Батькивщина" и экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, соратник последней Сергей Власенко порекомендовал ей "не писать фигню". После этого в комментариях разгорелась дискуссия.

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Сергей Власенко

Facebook Ирины Геращенко Спор Сергея Власенко и Ирины Геращенко

Не смог остаться в стороне от оценки решения в Стокгольме и еще один бывший премьер — Арсений Яценюк, который заявил об "очередном поражении Кремля".

Facebook Арсения Яценюка Комментарий Арсения Яценюка о решении Стокгольмского арбитража

Facebook Арсена Авакова Комментарий Арсена Авакова

Facebook Игоря Жданова Комментарий Игоря Жданова

Facebook Натальи Бойко Комментарий Натальи Бойко

Также свои поздравления высказали министры внутренних дел Арсен Аваков и спорта Игорь Жданов, замминистра энергетики Наталья Бойко и другие.

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 22 декабря 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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"Нафтогаз" счел декабрьское решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пеню за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.