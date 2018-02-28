Зачем люди бегут из страны: зарплата, безопасность, будущее

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы продолжают бежать из страны победившей майданодемократии. В одной только Польше их может быть уже более двух миллионов – об этом сказала министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа. По её словам, многие из них оказались в Польше из-за конфликта в Украине.

Несколько миллионов (называют цифры от 2,1 до 5 млн) украинцев работают в России, едут и в другие страны. Несколько миллионов выехали после 2014 года – самых предприимчивых, умных и рукастых. И отток продолжается. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, ежемесячно страну покидают 100 тысяч человек, только в прошлом году уехали более миллиона украинцев…

Журналист Дмитрий Гордон признаёт, что "самая главная проблема Украины сегодня в том, что она массово разъезжается". По его оценке, в стране осталось сейчас 30-35 миллионов человек (а есть и другие оценки – 26-30 миллионов). Поэтому-то и откладывают перепись…

10 000 гривен "погоды не делают"

Кажется, в Киеве к проблеме относятся несколько легковесно. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов.

"В этом году мы повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны. Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен. Я думаю, что в этом году такого показателя мы сможем достичь. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", — сказал премьер.

Впрочем, некоторые скептично настроенные наблюдатели видят в таких обещаниях не столько заботу о гражданах, сколько подготовку к выборам: авось избиратель вспомнит. С другой стороны, тогда и выборы должны быть уже в этом году?

Глава оппозиционного Кабмина Борис Колесников в эфире канала "112 Украина" напомнил: до Майдана уровень средней зарплаты был, если пересчитать из долларовой суммы (в 2013 году — 443 доллара), даже несколько выше. Уезжали из страны? Да, но не такими темпами и не в таких масштабах. Правда, тогда не было безвиза…

Дело не в абсолютной цифре, а в пропорциях: например, какую часть этой суммы придётся потратить на еду, сколько съедят тарифы, какой будет курс? Мы помним, как в начале 90-х годов все были миллионерами… в купоно-карбованцах. Бегства из страны не остановило.

Что касается конкретной цифры, названной премьером, то вряд ли такой уровень средней зарплаты заставит кого-то вернуться в страну, сейчас "10 000 гривен погоды не делают", считает представитель HR Комитета Европейской Бизнес Ассоциации Виталий Михайлов.

По его словам, если говорить о Киеве, то такой зарплатой сложно впечатлить. Но и не только в Киеве: украинцы смотрят, какие зарплаты, например, в Польше — а там средний уровень оплаты труда в три раза выше. Поэтому — "все познаётся в сравнении".

"Работать некому"

Какова численность населения Украины, сказать сложно — одни говорят о 40 миллионах, другие о 30-ти, отметил Михайлов. И добавил: но сеть такая цифра: в настоящее время платят налоги, то есть официально работают около 10 миллионов человек, по некоторым оценкам, примерно еще 5 миллионов работают в "тени" — итого примерно 15 миллионов активного населения.

Он добавил, что "в эти 15 миллионов включают в себя госслужащих, армию, полицию… сколько работают в бизнесе, трудно подсчитать". В целом ситуация на рынке труда вызывает у бизнеса обеспокоенность, становится все труднее "закрывать позиции". Сложно найти офисных работников, приходится искать кассиров, продавцов, не хватает квалифицированных рабочих…

"Безработица официально есть у нас. Но фактически в стране работать некому", — констатировал Михайлов. По его словам, надо помнить и о "демографической яме" — с начала 90-х годов меньше людей рождается. И ситуация будет ухудшаться.

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"Если в начале 90-х в Украине было 11 миллионов детей, то сейчас 7 миллионов, а дети — это наше будущее", — сказал представитель Бизнес Ассоциации. — Публикуются данные, что большинство работодателей планируют расширяться, создавать рабочие места… Но заполнять их некем".

Почему идёт такой отток рабочих рук и умов (отъезд учёных — отдельная тема)? В Европейской Бизнес ассоциации обсудили причины этого явления и пришли к выводу, что, прежде всего, люди едут за большей зарплатой, за лучшими условиями труда. Кроме того, многие украинцы принимают решение уехать, поскольку обеспокоены проблемами безопасности (и конфликт в Донбассе играет в этом немаловажную роль), нестабильностью, у них "нет уверенности в завтрашнем дне", и нет видения, "в какой стране будут жить их дети".

Поэтому отъезд специалистов в обозримой перспективе продолжится. Продолжится и процесс сокращения населения. В Бизнес Ассоциации отмечают, что ищут способы изменить ситуацию, но — "не всё зависит от бизнеса"… Безопасность и политическую стабильность должно обеспечивать государство.

Однако нет никакой уверенности в том, что нынешняя украинская политическая элита заинтересована в том, чтобы граждане Украины не искали счастья в дальнем и ближнем зарубежье. Ведь заробитчане обеспечивают поступление в страну значительных валютных средств. Кроме того, уезжают самые инициативные. И эти люди, останься они дома, могли бы создавать проблемы для власти. А так — нет людей, нет проблем.