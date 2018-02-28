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    Аналитика и комментарии

    Зачем люди бегут из страны: зарплата, безопасность, будущее

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (918)

    (обновлено: )954140
    Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
    Пассажиры у автобусов в Европу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинцы продолжают бежать из страны победившей майданодемократии. В одной только Польше их может быть уже более двух миллионов – об этом сказала министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа. По её словам, многие из них оказались в Польше из-за конфликта в Украине.

    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН
    Люди бегут из Украины от пещерного патриотизма - Лукаш

    Несколько миллионов (называют цифры от 2,1 до 5 млн) украинцев работают в России, едут и в другие страны.  Несколько миллионов выехали после 2014 года – самых предприимчивых, умных и рукастых. И отток продолжается. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, ежемесячно страну покидают 100 тысяч человек, только в прошлом году уехали более миллиона украинцев… 

    Журналист Дмитрий Гордон признаёт,  что "самая главная проблема Украины сегодня в том, что она массово разъезжается". По его оценке, в стране осталось сейчас 30-35 миллионов человек (а есть и другие оценки – 26-30 миллионов). Поэтому-то и откладывают перепись…

    10 000 гривен "погоды не делают"

    Кажется, в Киеве к проблеме относятся несколько легковесно. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов.

    "В этом году мы повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны. Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен. Я думаю, что в этом году такого показателя мы сможем достичь. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", — сказал премьер.

    Открытие безвизового режима с Европой
    FRANCOIS GUILLOT / AFP
    С визами или без: куда и от чего бегут украинцы

    Впрочем, некоторые скептично настроенные наблюдатели видят в таких обещаниях не столько заботу о гражданах, сколько подготовку к выборам: авось избиратель вспомнит. С другой стороны, тогда и выборы должны быть уже в этом году?

    Глава оппозиционного Кабмина Борис Колесников в эфире канала "112 Украина" напомнил: до Майдана уровень средней зарплаты был, если пересчитать из долларовой суммы (в 2013 году — 443 доллара), даже несколько выше. Уезжали из страны? Да, но не такими темпами и не в таких масштабах. Правда, тогда не было безвиза… 

    Дело не в абсолютной цифре, а в пропорциях: например, какую часть этой суммы придётся потратить на еду, сколько съедят тарифы, какой будет курс? Мы помним, как в начале 90-х годов все были миллионерами… в купоно-карбованцах. Бегства из страны не остановило.

    Что касается конкретной цифры, названной премьером, то вряд ли такой уровень средней зарплаты заставит кого-то вернуться в страну, сейчас "10 000 гривен погоды не делают", считает представитель HR Комитета Европейской Бизнес Ассоциации Виталий Михайлов.

    По его словам, если говорить о Киеве, то такой зарплатой сложно впечатлить. Но и не только в Киеве: украинцы смотрят, какие зарплаты, например, в Польше — а там средний уровень оплаты труда в три раза выше. Поэтому — "все познаётся в сравнении".

    "Работать некому"

    Заробитчанка
    Prolviv.com
    Работать некому. Польша оставляет Украину без рабочих рук

    Какова численность населения Украины, сказать сложно — одни говорят о 40 миллионах, другие о 30-ти, отметил Михайлов. И добавил: но сеть такая цифра: в настоящее время платят налоги, то есть официально работают около 10 миллионов человек, по некоторым оценкам, примерно еще 5 миллионов работают в "тени" — итого примерно 15 миллионов активного населения. 

    Он добавил, что "в эти 15 миллионов включают в себя госслужащих, армию, полицию… сколько работают в бизнесе, трудно подсчитать". В целом ситуация на рынке труда вызывает у бизнеса обеспокоенность, становится все труднее "закрывать позиции". Сложно найти офисных работников, приходится искать кассиров, продавцов, не хватает квалифицированных рабочих… 

    "Безработица официально есть у нас. Но фактически в стране работать некому", — констатировал Михайлов. По его словам, надо помнить и о "демографической яме" — с начала 90-х годов меньше людей рождается. И ситуация будет ухудшаться. 

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    "Если в начале 90-х в Украине было 11 миллионов детей, то сейчас 7 миллионов, а дети — это наше будущее", — сказал представитель Бизнес Ассоциации. — Публикуются данные, что большинство работодателей планируют расширяться, создавать рабочие места… Но заполнять их некем".

    Группа людей
    REUTERS Yuya Shino
    Рынок труда Украины. Работодатели готовы платить, но... некому

    Почему идёт такой отток рабочих рук и умов (отъезд учёных — отдельная тема)? В Европейской Бизнес ассоциации обсудили причины этого явления и пришли к выводу, что, прежде всего, люди едут за большей зарплатой, за лучшими условиями труда. Кроме того, многие украинцы принимают решение уехать, поскольку обеспокоены проблемами безопасности (и конфликт в Донбассе играет в этом немаловажную роль), нестабильностью, у них "нет уверенности в завтрашнем дне", и нет видения, "в какой стране будут жить их дети". 

    Поэтому отъезд специалистов в обозримой перспективе продолжится. Продолжится и процесс сокращения населения. В Бизнес Ассоциации отмечают, что ищут способы изменить ситуацию, но — "не всё зависит от бизнеса"…  Безопасность и политическую стабильность должно обеспечивать государство. 

    Однако нет никакой уверенности в том, что нынешняя украинская политическая элита заинтересована в том, чтобы граждане Украины не искали счастья в дальнем и ближнем зарубежье. Ведь заробитчане обеспечивают поступление в страну значительных валютных средств. Кроме того, уезжают самые инициативные. И эти люди, останься они дома, могли бы создавать проблемы для власти. А так — нет людей, нет проблем.

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