наверх
01.03.201822:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин: "Газпром" снизил давление на входе в украинскую ГТС

    (обновлено: )92843
    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, "Газпром" снизил давление на входе в ГТС почти на 20% ниже контрактного.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" снизил давление подачи газа на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС) почти на 20% ниже контрактного.

    Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

    "Сегодня "Газпром" снизил давление на входе в нашу ГТС почти на 20% ниже контрактного. Такие "финты" не пройдут", — написал Климкин.

    По его словам, будут инициирован механизм раннего предупреждения в энергетической сфере по Соглашению об ассоциации и трехсторонний механизм Украина — ЕС — РФ.

    ​Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял последний документ, необходимый для передачи функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны от НАК "Нафтогаз Украины" к новому газовому оператору, которым, по мнению правительства, должно было стать предприятие "Магистральные газопроводы Украины".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах
    Логотип на павильоне компании "Газпром"
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Работники СМИ на пресс-конференции Петра Порошенко
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы