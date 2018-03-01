Климкин: "Газпром" снизил давление на входе в украинскую ГТС

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" снизил давление подачи газа на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС) почти на 20% ниже контрактного.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня "Газпром" снизил давление на входе в нашу ГТС почти на 20% ниже контрактного. Такие "финты" не пройдут", — написал Климкин.

По его словам, будут инициирован механизм раннего предупреждения в энергетической сфере по Соглашению об ассоциации и трехсторонний механизм Украина — ЕС — РФ.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 марта 2018 г.

​Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял последний документ, необходимый для передачи функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны от НАК "Нафтогаз Украины" к новому газовому оператору, которым, по мнению правительства, должно было стать предприятие "Магистральные газопроводы Украины".