наверх
01.03.201818:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Порошенко дал указания "Нафтогазу", как добиться денег от "Газпрома"

    Тема:

    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (678)

    (обновлено: )64016
    Президент Украины посвятил часть заседания Совета национальной безопасности решению Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" и "Газпрома". Порошенко считает, что надо арестовать активы российской компании, если она не заплатит деньги.
    Петр Порошенко с руководством НАК Нафтогаз Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спорту "Нафтогаза" и "Газпрома", а также дал поручение главе украинской компании.

    Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
    Что значит стокгольмская победа "Нафтогаза". Опрос экспертов

    Такое заявление Порошенко сделал во время заседания Совета национальной безопасности Украины в четверг, 1 марта.

    "Газпром" делает провокационные заявления о поставках газа", — сказал глава государства, комментируя позицию российской компании. "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома", если не получит деньги по решению суда".

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Европейский квартал в Брюсселе
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы