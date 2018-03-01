Порошенко дал указания "Нафтогазу", как добиться денег от "Газпрома"

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спорту "Нафтогаза" и "Газпрома", а также дал поручение главе украинской компании.

Такое заявление Порошенко сделал во время заседания Совета национальной безопасности Украины в четверг, 1 марта.

"Газпром" делает провокационные заявления о поставках газа", — сказал глава государства, комментируя позицию российской компании. "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома", если не получит деньги по решению суда".

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.