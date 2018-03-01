Будет холодно. Где Польше взять газ?

РИА Новости Украина

Анджей Шчесняк (Szczesniak Andrzej) — эксперт рынка газа и нефти, энергетической политики и безопасности, прокомментировал Sputnik ситуацию, сложившуюся с газоснабжением в восточной Европе.

В этом году жители Европы вновь припомнили, что под конец зимы случаются трескучие морозы! После тёплых дней в начале февраля крайне холодные массы воздуха из Сибири накрыли Европу. По мнению метеорологов, чье свидетельство приведено на страницах газеты "Вашингтон Пост", эти морозы – самые сильные в Европе за 5 лет. Именно сейчас экспортные поставки газа, переброшенного из России концерном "Газпром" в европейские страны, бьют рекорды.

— Погода – субстанция цикличная, то потеплеет, то снова идёт холод, так бывает всегда. Но сейчас создалась очень трудная ситуация, ибо Евросоюз, включая Польшу, уходит от сжигания угля, делая акцент, главным образом, на восстанавливаемые источники энергии, вроде ветряков и солнечных батарей. Но ныне они не смогут помочь в решении проблемы. Вот почему на спасение жителей европейских стран от холода в этой кризисной ситуации пришёл "Газпром" с его огромными запасами природного газа. И чем больше соединений будет между структурами ЕС и "Газпрома", вспомним, скажем, газопроводы "Ямал" и "Братство", тем сильнее Европа ощутит всю силу своей энергетической безопасности.

А что касается других добытчиков газа, скажем, Норвегии или Алжира, то они явно проигрывают "Газпрому". Если же кто-то в Европе захотел бы купить для жителей своего государства сжиженный газ, то, сделав заказ, пришлось бы ждать доставки, по крайней мере, в течение двух недель! А "Газпром" — тот важный игрок, чья реакция мгновенна, у него есть свои козыри, какими, например, обладает Саудовская Аравия на рынке нефти. Думаю, что в обозримом будущем "Газпром" останется главным игроком на газовом рынке Европы.

Власти Германии активно поддерживают проект "Nord Stream-2", настаивая, что он по своему характеру – не политический, а чисто экономический. Однако Польша, Украина и страны Балтии выступают против его реализации. Интересно, почему? Разве блокировка этого энергетического проекта — в национальных интересах Польши?

— Как первый проект "Nord Stream", так и второй, а также другие газопроводы из России, например, "Ямал", который идёт через территорию Польши, а также "Уренгой – Ужгород…Все они в равной мере являются проектами как бизнеса, так и политики. История вообще любит повторения. А в данной геополитической ситуации главным игроком, который не хочет, чтобы между Россией и Европой развивались хорошие отношения, являются США. Так было ещё во времена президента Рейгана, то же самое мы видим сейчас. США считали и считают, что хорошие отношения ЕС с Россией, а ранее – с Советским Союзом станут угрозой для позиций США на Старом Континенте.

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Мы видим, что немцы делают ставку на защиту своих интересов в сфере бизнеса, они хотят, чтобы после прокладки газопровода "Nord Stream-2", их страна стала главным распределителем дешёвого российского газа по всей Европе, позиция Германии очень сильна. Вот почему немцы так энергично пробивают через структуры ЕС более доброжелательного отношения к этой затее, вопреки недовольству США.

А Польша ещё в 90 годы ХХ-го века сделала главную ставку не на защиту собственных интересов в бизнесе и экономике, а на укрепление политического союза с США. Это, разумеется, привело к определённым результатам. Слова властей РП якобы о защите польских интересов в бизнесе является лишь прикрытием для реальной сути дела.

Для Польши во главе угла стоит политика укрепления союза с США, где Америка – главный игрок, а Польша – ближайший союзник мощного партнера.