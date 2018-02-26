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    Европейские энергоконцерны поддержали строительство "Северного потока - 2"

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    Согласно письму руководителей концернов OMV, Wintershall и Uniperобъемы, объемы газа необходимые Европе увеличиваются и нет каких-либо потребителей газа, которые предпочли бы променять российский трубопроводный газ на более дорогой сжиженный газ из США.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Проект газопровода "Северный поток — 2" не создает односторонней зависимости Европы от России, речь идет о партнерстве, закрепленном многолетним успешным сотрудничеством, говорится в письме руководителей концернов OMV, Wintershall и Uniper.

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    "Российские поставки газа гарантируют безопасность поставок для Европы. Будучи партнером крупных европейских работодателей, мы обязаны обеспечить безопасность поставок и конкурентоспособные цены на газ. Российские поставки газа являются существенным компонентом этого, кроме того, в мире нет другой страны с такими большими запасами газа. Однако речь идет не об односторонней зависимости Европы от России, а о партнерстве, которое обеспечивало надежное газоснабжение Германии на протяжении нескольких десятилетий", — говорится в документе, опубликованном, в частности, на сайте Uniper.

    "Кроме того, объемы, необходимые Европе, ежегодно увеличиваются. И мы не знаем каких-либо потребителей газа, которые предпочли бы променять российский трубопроводный газ на более дорогой сжиженный газ из США", — отмечается в заявлении.

    "Nord Stream 2 — это инвестиция в миллиарды долларов в самую современную европейскую газовую инфраструктуру, надежное снабжение людей и промышленности в Европе газом. Но недавно дискуссия о трубопроводе в Балтийском море приобрела странное качество. В по большей степени поверхностных, эмоциональных дебатах факты вряд ли имеют вес", — указывается в письме.

    В нем также подчеркивается, что "роль Европейской комиссии заключается в реализации действующего законодательства", в то время как "правовые рамки этого проекта однозначны и не оставляют ЕК поля для игры, о чем свидетельствует и заключение юридической службы Европейского совета".

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против проекта выступает ряд стран, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ. Вместе с тем Еврокомиссия пытается распространить на "Северный поток-2" законодательство ЕС, существенно ограничивающее работу трубопроводов.

    Ранее немецкие депутаты выступили против строительства газопровода "Северный поток-2", считая, что реализация этого проекта приведет "к расколу ЕС и утрате доверия".

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