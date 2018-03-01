Землянский: "Нафтогаз" целый год может поставлять газ населению бесплатно

РИА Новости Украина

Завершилась многолетняя тяжба между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. "Газпром" и "Нафтогаз" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза Украины" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

Контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпром" не может быть передан новому украинскому оператору газотранспортной системы (ГТС) пока российская компания не будет вынуждена применять нормы украинского законодательства, заявил на брифинге в четверг главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагалось, что после решения Стокгольмского арбитража по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

При этом правительство Украины и "Нафтогаз" имеют разные взгляды на то, как должен выглядеть новый оператор украинской ГТС. "Нафтогаз" выступил с инициативой передать функцию управления ГТС филиалу при "Укртрансгазе". В декабре 2017 года "Укртрансгаз" сообщил о начале работы своего филиала "Оператор ГТС Украины", в ведение которого было передано управление ГТС.

"Пока не будут внесены соответствующие изменения или "Газпром" не будет вынужден применять украинское законодательство, контракт на транзит (газа – Ред.) между "Нафтогазом" соответственно и "Газпромом" не может быть передан любому третьему лицо, так как контракт это прямо запрещает", — сказал Витренко.

По его словам, руководство "Нафтогаза" обращалось к российским коллегам и объясняло, что на Украине, согласно законодательству, должен быть создан оператор ГТС, который должен предоставлять услуги "Газпрому". "Но "Газпром" не согласился с такой позицией и отказался предоставить нам право передать этот контракт оператору ГТС", — сказал Витренко.

Мнение эксперта

О Стокгольме без истерики рассказал на своей странице в Facebook директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский. Свой анализ ситуации эксперт предварил эпиграфом: "Это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас"(с) Семен Слепаков.

"Начнем сначала. В подготовке и подписании контрактов 2009 года принимали участие не только первые лица государств и компаний, но и нынешний председатель правления НАК господин Коболев. Кроме того, контракты неоднократно корректировались рядом допсоглашений. Следовательно, вся диспозиция сегодняшнего дня была заложена при подписании и корректировке этих документов. Значит посильный вклад в победу Украины вносили и Тимошенко, и Дубина, и Бойко, и Азаров и даже растений Петрович, сильно морщившийся, но давший указания Коболеву покупать российский газ в 14-15 годах. И даже считавший, что половина импортного газа должна поставляться из РФ. Во-вторых. Решений Стокгольма могут быть и скорее всего будут обжалованы в апелляции. Газпром уже заявил о диспаритете при вынесении решения. Следовательно, пока рано подсчитывать доходы, а готовить новые расходы на юристов, которые должны будут дальше вести это дело. Кстати о юристах. Именно им мы обязаны позитивными решения Стокгольма, а не руководящим всех рангов. Разве что за то, что эти юридические компании были наняты для защиты позиций Украины", — написал Валентин Землянский.

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Кроме того, эксперт обратил внимание, что требование повысить тарифы на транзит отклонено, А именно это подавалось как основная цель подачи иска, чтобы обязать Газпром платить больше.

"И главное. Ежели мы все-таки дождемся выиграных 2,5 млрд, хотелось бы напомнить, что за такие деньжищи Нафтогаз целый год может поставлять газ населению бесплатно. Или два года в два раза дешевле. Или три года на треть дешевле. Поэтому, прежде чем кричать "перемога" и рисовать красивые картиночки, сколько получит маленький украинец в результате такой перемоги, неплохо было бы принять реальные решения, которые позволят почувствовать перемогу и гордость за страну каждому. А то за наш общий газ, премии и зарплаты растут только у Нафтогаз", — подытожил Землянский.