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    "Газпром" потерял право take or pay на текущий год - "Нафтогаз"

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    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (681)

    (обновлено: )1218112
    По словам Андрея Коболева, отказ поставлять газ "Нафтогазу" обойдется российской компании в сотни миллионов долларов. Он также заявил, что Киев не обязан выкупать четыре миллиарда кубометров газа у "Газпрома".
    Логотип на павильоне компании Газпром
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. "Газпром", отказавшись поставлять газ "Нафтогазу" в соответствии с осуществленной предоплатой, потерял права на исполнение take or pay в 2018 году, считает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

    "От того, что они ("Газпром" – ред.) … не выполнили свои обязательства, которые пересмотрел предыдущий трибунал (решение, вынесенное Стокгольмским арбитражом в декабре – ред.), это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay", — сказал Коболев в эфире "5 канала".

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, для российской компании это обойдется в сотни миллионов долларов. Коболев также заявил, что Киев не обязан выкупать четыре миллиарда кубометров газа у "Газпрома".

    "Это действия "Газпрома", которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" многих политических проблем в Европе", — подчеркнул Коболев

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.

    Кроме того, в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на Украине в связи с этим может возникнуть дефицит газа из-за холодов.

    Президент Украины Петр Порошенко поручил "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИДу добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания не выплатит компенсацию по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,56 миллиарда долларов.

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