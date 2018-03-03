Землянский: "Нафтогаз" прикрывает свою бездеятельность

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Газпром" подтвердил необходимость выплатить 2,5 миллиарда долларов НАК "Нафтогаз Украины" по результатам решения Стокгольмского арбитража. Однако в компании не согласны с таким решением суда и намерены защищать свои права всеми законными методами, об этом говорится в заявлении российского монополиста.

Напомним, 28 февраля Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" и постановил, что российский холдинг должен возместить украинской компании 4,6 млрд долларов за непоставки газа в соответствии с действующим транзитным договором. Другими словами, суд признал, что российская компания подавала газ в украинскую трубу для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это предполагалось. Однако, с учетом задолженности "Нафтогаза Украины" за уже поставленный российский газ в 2014 году, "Газпром" должен заплатить украинской компании 2,5 млрд долларов, хотя сначала НАК "Нафтогаз" требовал в суде возмещения в размере 17 млрд долларов.

В то же время согласно другому решению Арбитража, принятому в Стокгольме в декабре прошлого года, "Нафтогаз Украины" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия действующего контракта. В "Нафтогазе" планировали начать импорт газа, прерванный более двух лет назад с 1 марта 2018 года, однако российская сторона ответила отказом.

Как пояснил глава "Газпрома" Александр Медведев, "Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в качестве оплаты мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Пасхе. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимого для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы вернули в полном объеме сумму, поступившую от Украины. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут".

В отечественном НАК такой позицией российского холдинга удивлены и расценивают отказ "Газпрома" нарушением общего договора и невыполнением решения Арбитража. В "Нафтогазе" добавили, что штраф за неуплату "Газпромом" компенсации за транзитному контракту в 2.5 млрд долларов составляет 526 тыс. долларов.

Означает ли это конец газового спора между двумя энергетическими гигантами, рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

Решение Стокгольмского арбитража поставило точку в споре "Нафтогаза" и "Газпрома"?

— Я думаю, что многоточие. Это не точка, это "наша пісня гарна-нова". То есть мы будем двигаться дальше в таком конфликтном варианте взаимоотношений, потому что в принципе отношения между Киевом и Москвой не предполагают сейчас какой-то спокойной работы. Естественно, все те цифры, которые озвучиваются, кто кому должен — эта ситуация будет максимально затягиваться. То есть, "Газпром" уже заявил о том, что они будут подавать апелляцию, соответственно, "Нафтогаз" говорит: "а мы будем ваши активы арестовывать". То есть, называется, запасаемся попкорном, нас ждет интересный, новый спектакль, между двумя компаниями.

Можете разъяснить насчет денег, сначала речь шла про 4,6 млрд долл., а потом стало 2,5 млрд?

— Это наша постоянная политизация процесса, "зрада-перемога". Если мы начинаем говорить о политической части, мы должны вернуться в 2009 год, когда Тимошенко подписывала эти контракты, то есть, по ее директивам подписывались эти контракты, принимались решения, туда закладывался определенный принцип взаимоотношений между "Нафтогазом" и "Газпромом", которые потом оспаривались в Стокгольмском арбитраже. Вот по первому контракту на поставку газа, несмотря на то, что "Нафтогаз" заявлял о победе, выяснилось, что мы должны заплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за тот газ, который был получен Украиной в 2014-2015 годах, но шел спор относительно цены. И этот спор ушел в Стокгольм и вот Стокгольм вынес решение, что заплатить должна Украина. По второму контракту, относительно транзита, "Нафтогаз" настаивал на том, что "Газпром" не доплачивал за более низкие тарифы, он недопоставлял газ и соответственно требовал компенсацию в размере 17 миллиардов. В конечном итоге Стокгольмский арбитраж сказал, что ставка соответствует, ставку пересматривать не будем, но компенсация должна присутствовать, по принципу "качай или плати". Вот отсюда появились 4,6 млрд. И вот те два миллиарда с хвостиком по первому решению, которые должна Украина, отнимаем от 4,6 которые должен "Газпром", вот отсюда появилась цифра почти 2,6 миллиардов долларов, которые "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу". Так нарисовалась эта сумма.

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Что будет, если "Газпром" не выплатит эту сумму?

— Как правило, прецедентов неисполнения решений Стокгольмского арбитража нет. То, что каждая из сторон будет использовать все возможные юридические зацепки, "Газпром", понятное дело, чтобы не платить, а "Нафтогаз", естественно, чтобы максимально быстро вытребовать эти деньги — вот это будет факт. Все будут работать в рамках правового поля, это не Украина, здесь все будет достаточно жестко, но будут использовать все возможности шведского права по полной программе для того, чтобы отстоять свои интересы. Почему я и сказал, что это многоточие, это не конец истории, у нас все только начинается.

В четверг, 1 марта, Украиной была внесена предоплата за поставку газа, но в "Газпроме" ее вернули, ссылаясь на какие-то дополнительные контакты в рамках действующего. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Насколько я понимаю, логика процесса после вынесения решения Стокгольмом предполагала урегулирование, то есть вынесение этих корректировок, которые определил Стокгольмский арбитраж, непосредственно уже в сам контракт. И это нужно было сделать путем подписания дополнительного соглашения — это стандартная юридическая процедура. Поэтому мне кажется, "Нафтогаз" здесь немножко лукавит, говоря о том, что "Газпром" манипулирует или пытается не выполнить решение Стокгольмского арбитража, пытаясь прикрыть свою бездеятельность, вместо того чтобы договориться о встрече, провести переговоры, и подписать необходимое дополнительное соглашение. Либо "Газпром", они это тоже очень любят, всячески отказывался от подобного рода встречи, если такие предложения шли со стороны "Нафтогаза", а теперь говорит: "допсоглашения же нет, хотели, видите, не смогли". Это игра двух хозяйствующих субъектов, которая длится не первый год и даже не первое десятилетие.

Президент Петр Порошенко заявил, что если "Газпром" не выплатит деньги, что "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома". О каких активах идет речь?

— Что касается активов спросите господина Коболева, он показал очень большую обознанность, он в курсе зарубежных активов "Газпрома", он сказал, что НАК провел инвентаризацию, они могут в судебном порядке истребовать их ареста. Активов много, это и газпромовские европейские дочки, и участие в европейском газовом бизнесе, поэтому тут вопрос как раз не стоит.

Это активы внутренние, которые каким-то образом находятся на территории Украины?

— Речь идет о тех активах, которые находятся за рубежом.

Каким образом "Нафтогаз" может арестовать активы, которые находятся вне его юрисдикции?

— "Нафтогаз" подает иски об аресте имущества.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко заявлял, что Украина будет покупать у "Газпрома" газ, даже не нуждаясь в нем.

А член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что "Нафтогаз" обречен платить миллионы "Газпрому" просто так.