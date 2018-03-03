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    Порошенко отчитался о газовой ситуации в Украине

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (732)

    (обновлено: )23103
    Президент Петр Порошенко в субботу заявил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС. При этом он добавил, что Киев резко увеличил поступления газа из Евросоюза – до 29,4 миллиона кубов в сутки.
    facebook.com/petroporoshenko

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Смотрите также: Заявление Порошенко об экономии газа и давлении России

    В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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