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    Власти Киева уточнили, когда заработают школы

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (715)

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    В связи с тем, что 8 и 9 марта официально являются выходными днями, учебный процесс возобновится 12 марта, сообщили в Киевской горгосадминистрации.
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    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Столичные школы будут закрыты до 7 марта включительно, в связи с тем, что 8 и 9 марта официально являются выходными днями, учебный процесс возобновится 12 марта, сообщает департамент образования Киевской городской государственной администрации.

    Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Харьковские власти объявили внеочередные каникулы в учебных заведениях.

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    "Учитывая решение кризисного комитета при минэнергоугля о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации, с 3 марта по 7 марта включительно будут приостановлены занятия в школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко. Напоминаем, что 8 и 9 марта в соответствии с постановлением кабинета министров Украины — праздничные дни", — говорится в сообщении департамента.

    По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа украинская сторона частично перекроет эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

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