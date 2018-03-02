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    Гройсман раскритиковал главу "Нафтогаза" за недостаточные запасы газа в ПХГ

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (713)

    (обновлено: )111650
    Премьер Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" должен был бы предусмотреть и четко понимать, что нужно создавать запасы при неопределенных ситуациях.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман раскритиковал "Нафтогаз" за недостаточные запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), но заявил, что не видит оснований для отставки главы компании Андрея Коболева.

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    "Я думаю, "Нафтогаз" должен был бы предусмотреть и четко понимать, что в таких ситуациях нужно создавать запасы при таких неопределенных ситуациях", — сказал Гройсман на брифинге в пятницу. При этом он добавил, что не видит оснований для увольнения главы "Нафтогаза" за сложившуюся ситуацию, компания "лишь должна исправить ситуацию и сделать выводы на будущее".

    По состоянию на 28 февраля 2018 года объем запасов газа в ПХГ Украины составлял 9,985 миллиарда кубометров.

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

    Глава компании Андрей Коболев позже сообщил, что в начале марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

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