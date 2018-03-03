Дефицит газа уже покрыт - Порошенко

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Ситуация с газом в Украине уже не критическая, идут поставки из Европы, дефицит газа уже покрыт, заявил в субботу президент Петр Порошенко заявил.

"На сегодня ситуация с газом уже не критическая, у нас идут поставки газа из Европы, дефицит газа уже покрыт… Мы имеем достаточно газа в хранилища. Система уже стабилизирована", — сказал глава государства.

Порошенко также отметил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС.

"Мы в полном объеме обеспечили транзит газа в страны Евросоюза", — сказал президент, отметив, что Украина не отбирала транзитный газ.

По его словам, Киев резко увеличил поступления газа из ЕС – до 29,4 миллиона кубов в сутки.

Также Порошенко заявил, что "Газпром" должен компенсировать убытки Украины за "газовый кризис", с карманов украинцев эти убытки взыскиваться не будут.

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Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".