"Нафтогаз" просит украинцев и коммунальщиков снизить температуру в домах

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украина" обратился к украинцам с призывом снизить температуру в домах и помещениях, чтобы помочь справиться с дефицитом газа, говорится на странице компании в Facebook.

Ранее председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что после падения давления на входе ГТС "нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление, система работает на максимальных уровнях нагрузки".

"Доброе утро, друзья. Как вы знаете, Европа и Газпром играют сейчас в игру "кто кого". Наши северные соседи делают кризис, мы с этим справляемся, ЕС внимательно наблюдает. И нам нужна сейчас ваша помощь", — говорится в посте "Нафтогаза".

"Цель — осуществить мечту или "Украина замерзла", или "Украина — ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого. Даже размахивание ядерным оружием не помогает заинтересовать россиян прийти таки на выборы постоянного, так шо нужна какая-то быстрая "победа". Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода", — так в "Нафтогазе" поясняют причины обращения к гражданам Украины (лексика авторов сохранена).

"У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%. Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением", — убеждает "Нафтогаз" в необходимости снизить температуру.

Национальная компания уверяет, что "газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток… Сегодняшний день — самый критический".

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Напомним, Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.