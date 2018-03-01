"Нафтогаз" призвал ввести режим экономии на выходные

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после отказа "Газпрома" возобновить поставки в Украине на этих выходных может возникнуть дефицит газа из-за холодов, в связи с этим компания предлагает ввести режим экономии.

Ранее в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Коболев сообщил, что в период с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

"Есть план действий, утвержденный приказом Минэнерго от 2 ноября 2015 года. Он предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые потребляют газ, переходят на альтернативные источники топлива. Также проводится работа с компаниями тепловой генерации о сокращении их потребления приблизительно на 5-10%. Мы считаем, что этих мероприятий приблизительно должно быть достаточно, чтобы не создавать дефицит газа", — сказал Коболев в четверг на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Я предлагаю ввести этот план в действие с субботы с третьего числа", — добавил глава "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.