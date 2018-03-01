"Не переживай". В ГФС пообещали разобраться со штрафом главы "Нафтогаза"

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. И.о. председателя государственной фискальной службы Мирослав Продан в четверг заявил, что разберется со штрафами, которые якобы были наложены на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Коболев в четверг заявил, что фискальная служба Украины наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс.

"Получил информацию о том, что энергетическая таможня якобы выставила постановление руководителю НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас разберусь, соответствует ли это действительности и какие основания для такого решения. Андрей Коболев, не переживай! Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража", — написал Продан на своей странице в Facebook.

Ранее "Нафтогаз" заявил, что по решению арбитражного суда в Стокгольме по спору с "Газпромом" по контракту о поставках газа на Украину не должен платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.