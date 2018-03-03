Напряженность между Киевом и Варшавой все нарастает

Андрей Лубеннский, РИА Новости Украина

В Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти ("антибандеровский закон"), предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений, совершённых украинскими националистами", а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

Штраф или лишения свободы до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни".

Читайте также: НБУ повышает ставку и… хоронит экономику

Еще на этапе парламентской работы законопроект подвергли резкой критике как на Западе (по поводу Холокоста), так и в Украине (по поводу УПА). Несмотря на международный резонанс, президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон, но после подписания направил его на рассмотрение Конституционного суда. Однако это не приостанавливает вступление закона в силу.

Как всё это может сказаться на работающих в Польше украинцах? По оценкам польской стороны, их может быть там уже около двух миллионов, а в постановлении Верховной Рады относительно "антибандеровского закона" речь идет о "почти миллионе украинцев". В любом случае — много.

Вряд ли вступление этого закона в силу кардинально изменит ситуацию с потоком трудовых мигрантов из Украины в Польшу. А вот политическая напряжённость в отношениях Киева и Варшавы будет нарастать. Об этом сказал РИА Новости политический эксперт Владимир Воля.

По его словам, кто-то из едущих в Польшу граждан Украины, возможно, не считает воинов УПА героями, а кто-то — считает. И у них могут возникнуть проблемы, если "каким-то образом поляки будут действительно практиковать вопросы для приехавших на работу или въезжающих украинцев — считаете ли вы события на Волыни трагедией?".

Читайте также: Рост цен уже не остановить: новое за март

"Если не впустят (в Польшу — Ред.) тысячу или десять-двадцать тысяч украинцев-работников, то для польской экономики это не будет критично… А кто захочет отказаться от работы в Польше? Понятно, что часть (украинцев — Ред.) будут скрывать свои убеждения", — сказал эксперт.

Он добавил, что вопрос о том, что дальше будет делать в плане реализации закона польская власть, остаётся открытым — это будет зависеть, в том числе, от работы украинских дипломатов.

По мнению эксперта, "Варшава возможно, пойдёт на небольшие коррекции относительно израильского аспекта этого закона, но то, что касается деятельности УПА… Тут позиция Польши может быть, скорее всего, неизменной".

Воля отметил, что пока не наблюдается предпосылок к снижению градуса напряжённости в отношениях Варшавы и Киева по поводу исторических вопросов.

"Из слов Климкина я понял, что он Армию Крайову ставит как бы в паритет к УПА. И плюс Пилсудского… Поэтому может появиться какой-то ответный закон с украинской стороны. Это вполне возможно, учитывая нашу коалицию в парламенте. Это будет однозначно усиление конфронтации… и тогда польская власть тоже будет дальше реагировать", — сказал эксперт.

Действительно, Климкин в статье для издания "Збруч" заявил, что "если некоторые польские политики будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они бы прежде всего должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" Украинской Галичины, а также Армии Крайовой, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сёл".

Воля также напомнил, что "польская сторона настаивает на том, что вопрос эксгумации не подпадает под эту ситуацию, эксгумация должна происходить независимо от этого закона, поляки ссылаются на договор 1994 года".

Читайте также: Устенко: Европа решает свои проблемы за счет рабочих рук украинцев

И если Киев не согласится с этим, то это можно будет считать нарушением договора, и тогда Польша может на это нарушение реагировать — возможно, обратится к международным организациям.

Если же говорить о персонализации вины конкретных деятелей и организаций как со стороны Украины, так и со стороны Польши, отметил политолог, то "это тоже сделает реальным обращение польской власти к каким-то судебным процедурам, к каким-то трибуналам, к тому, чтобы провести расследование и решения судебные или квазисудебные получить".

"Того же можно ожидать и от украинской стороны", — сказал Воля, добавив, что пока это гипотетический сценарий.

Читайте также: Кого коснутся ограничение потребления газа?

В целом, по его словам, если учесть политические расклады с той и другой стороны, то можно предположить: в польско-украинских отношениях напряжённость по поводу исторических вопросов будет нарастать. Быть может, взаимоприемлемые решения будут найдены после того, как эти расклады изменятся. Но если в Украине гипотетически возможно качественное изменение состава парламента по итогам выборов 2019 года (хотя и тут есть вопросы), то "в Польше пока что власть чувствует себя уверенно".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал "антибандеровский закон" неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.