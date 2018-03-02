Украина предупредила Европу об экстренных ситуациях в ГТС

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Украина предупредила Еврокомиссию о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе, сообщила представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в пятницу.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в предстоящие выходные в стране может возникнуть дефицит газа из-за холодов, и предложил ввести режим экономии. Позже "Нафтогаз" еще раз призвал украинцев экономить газ и сообщил, что текущая пятница будет самым критичным днем.

"В целом по ситуации — власти Украины проинформировали нас о возможной экстренной ситуации в газотранспортной системе Украины. Мы приняли это к сведению. Мы принимаем эти опасения серьезно. Мы готовы работать с украинскими и российскими властями", — сказала Итконен.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.