Падение давления в ГТС остановлено - "Нафтогаз"

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Падение давления в магистральной системе газопроводов Украины полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа из ЕС, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в субботу.

В субботу утром в Минэнерго Украины сообщали, что снижение давления в ГТС Украины за вчерашний день не произошло, и пока оно не критическое для обеспечения газом украинцев.

В сообщении "Нафтогаза" говорится, что по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме.

"Сейчас падение давления в магистральной системе газопроводов, которое возникло из-за несоблюдения "Газпромом" контрактов как на поставку, так и транзит газа территорией Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", — говорится в сообщении компании.

Ранее в субботу президент Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в Украине стабилизировалась за счет увеличения поставок из стран Европы.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.