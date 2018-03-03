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    Падение давления в ГТС остановлено - "Нафтогаз"

    (обновлено: )17110
    В сообщении "Нафтогаза" говорится, что по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме.
    Газ в Украине
    sputniknewslv.com

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Падение давления в магистральной системе газопроводов Украины полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа из ЕС, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в субботу.

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    В субботу утром в Минэнерго Украины сообщали, что снижение давления в ГТС Украины за вчерашний день не произошло, и пока оно не критическое для обеспечения газом украинцев.

    В сообщении "Нафтогаза" говорится, что по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме.

    "Сейчас падение давления в магистральной системе газопроводов, которое возникло из-за несоблюдения "Газпромом" контрактов как на поставку, так и транзит газа территорией Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", — говорится в сообщении компании.

    Ранее в субботу президент Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в Украине стабилизировалась за счет увеличения поставок из стран Европы.

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

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