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    Давление в ГТС не упало, пока оно не критическое - Минэнерго

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (728)

    (обновлено: )31220
    Замглавы Минэнерго Украины Наталия Бойко заявила, что снижения давления в ГТС не произошло; "пока оно не критическое для обеспечения газом украинских потребителей".
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Снижение давления в ГТС Украины за вчерашний день не произошло, пока оно не критическое для обеспечения газом украинцев, заявила замглавы Минэнерго Украины Наталия Бойко.

    "Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Пока оно не критическое для обеспечения газом украинских потребителей. Украинцы должны оставаться в тепле и комфорте — это приоритет. Но мы подчеркиваем невыполнении россиянами своих обязательств", — написала чиновница в субботу утром на своей странице в Facebook.

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

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