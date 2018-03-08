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    Через несколько лет украинская ГТС станет дотационной - депутат

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (820)

    (обновлено: )1048110
    По словам Александра Вилкула, к 2020 году Украина рискует потерял прибыль от транзита газа из-за завершения строительства российских проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Спустя несколько лет украинская газотранспортная система из доходной станет дотационной, заявил народный депутат Украины Александр Вилкул.

    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    По его словам, доходы от транзита газа в размере 2,5 – 3 млрд грн ежегодно сопоставимы с расходами госбюджета на здравоохранение или образование в течение того же периода. Вилкул напомним, что Россия активно занята строительством двух газопроводов, обходящих Украину стороной: "Турецкого потока" и "Северного потока-2". После завершения их строительства Украина к 2020 году потеряет указанные доходы.

    "После этого нашу газотранспортную систему либо надо порезать на металлолом, но думаю, что на металлолом все-таки не порежут, потому что она использует функции и распределительной внутри страны. Тогда она станет дотационной. Надо будет еще дополнительно содержать", — заявил Вилкул в эфире телеканала "112. Украина".

    Напомним, что после прекращения поставок российского газа в Украину "Нафтогаз" предупредил Еврокомиссию о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе.

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