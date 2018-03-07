Национальная гвардия не охраняет объекты ГТС Украины

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Национальная гвардия Украины не охраняет объекты газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"После пресс-конференции коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины", — сообщает Нацгвардия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по словам коммерческого директора компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, все объекты критической инфраструктуры Украины взяты под усиленную охрану из-за напряженных отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.