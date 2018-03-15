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    "Укртрансгаз": давление на входе ГТС соответствует контрактным нормам

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (848)

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    В "Укртрансгазе" сообщили, что впервые с 12 декабря прошлого года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня.
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС) поднялось до минимального предусмотренного контрактом уровня, сообщила в четверг пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз".

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    "Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня — 60 кгс/см2. Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

    Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече во вторник сошлись во мнении, что будущее транзита российского газа в Европу через Украину в ее руках — она должна предложить выгодные условия, чтобы конкурировать с другими маршрутами.

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