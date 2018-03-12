ГТС Украины прекратит работу без продления транзитного договора с РФ - нардеп

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что без продления транзитного контракта с РФ существует угроза прекращения работы всей украинской газотранспортной системы (ГТС).

"На фоне окончания транзитного контракта (с РФ — ред.) через полтора года разворачивается конфликт в газовой сфере, и без решения вопроса в рамках трехсторонних переговоров в рамках ЕК, РФ и Украины есть большая угроза того, что ГТС не будет работать после его окончания", — сказал Бойко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник. Поэтому, по его мнению, для того, чтобы украинская ГТС продолжила работать, необходимо продлить транзитный договор с РФ.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль 1 марта сообщала, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате "Украина — ЕС — Россия" по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что провел 2 марта переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, в ходе которых скоординировал действия в газовой сфере с европейскими партнерами.

В свою очередь, 2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".