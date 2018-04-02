После запуска "Северного потока - 2" газа не будет у многих украинцев - эксперт

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.

"Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объемы, как сейчас… Украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (миллиардов — Ред.) кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением", — сказал Землянский.

По его словам, снижение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации останется один. Вследствие этого большое число потребителей окажется без голубого топлива. К такой ситуации, по мнению Землянского, в "Нафтогазе" не готовы.

На прошлой неделе Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока — 2". В "Нафтогазе" назвали решение неприятным, но прогнозируемым, пообещав при этом "продолжить борьбу".

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.