наверх
02.04.201813:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Экономика

    После запуска "Северного потока - 2" газа не будет у многих украинцев - эксперт

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (876)

    1270230
    По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, после введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" снижение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации останется один.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.

    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина - "Северному потоку - 2": Стой, раз-два!

    "Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объемы, как сейчас… Украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (миллиардов — Ред.) кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением", — сказал Землянский.

    По его словам, снижение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации останется один. Вследствие этого большое число потребителей окажется без голубого топлива. К такой ситуации, по мнению Землянского, в "Нафтогазе" не готовы.

    На прошлой неделе Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока — 2". В "Нафтогазе" назвали решение неприятным, но прогнозируемым, пообещав при этом "продолжить борьбу".

    Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших